Эстонское казачество восстало

Поэтому уверениям «есаула» Саски в том, будто это совершенно автономная организация и никак не зависит от Кремля, могут всерьез поверить лишь те, кто считает, что пропагандистские медиа вроде RT также выражают «независимую точку зрения».

Хотя в реальности этот «Союз казаков» совсем не скрывает своей идеологии. Так, на его официальном сайте указано, что он выступает «не только за возрождение и государственное становление Казачества, но и за восстановление Великой, Единой и Неделимой России». Показателен и юридический адрес организации – не где-то на вольном Дону, а в Москве на проспекте Андропова.

Поэтому неудивительно активное проникновение «Союза казаков» в страны и регионы, весьма далекие от ареала традиционного расселения казачества. Например, в российской Карелии его филиал действует уже несколько лет, а в нынешнем году даже получил право аренды земли без конкурса – «для сохранения традиционного образа жизни».

У местных жителей это вызвало, мягко говоря, недоумение. Поскольку самим карелам, вепсам, поморам вести свой традиционный образ жизни год от года становится всё труднее. Тысячи гектаров карельских лесов проданы каким-то «федеральным» олигархическим корпорациям, разрешения на стандарты рыболовецких сетей надо получать в Петербурге.

Кстати, любопытно отметить, что нынешний петербургский губернатор Александр Беглов ранее возглавлял совет по делам казачества при президенте РФ. Именно при нем казаки с нагайками стали принимать участие в патрулировании улиц вместе с полицейскими – и эта практика разошлась по разным регионам.

Словом, в данном случае мы наблюдаем, как прокремлевская парамилитарная структура мимикрирует под «национально-культурное общество». Особенно эти казачьи формирования «прославились» участием в российских агрессивных действиях на востоке Украины, в разгоне оппозиционных акций в Москве, разгроме «русофобских» художественных выставок и т.д.

В Эстонии с ее либеральным законодательством этот «Союз казаков» наверняка также будет зарегистрирован как «национально-культурное общество». Однако надо понимать, что их деятельность вряд ли сведется к песням, пляскам и крикам «Любо!» Просто будет легализован еще один инструмент проведения имперской пропаганды.

Впрочем, в этом казачестве мы имеем дело с феноменом, к которому лучше добавить приставку «псевдо». Настоящее казачество исторически не служило никакому государству, но было особым, вольным народом. Точнее даже – народами. Вспомните известную картину Репина, где запорожские казаки пишут хулиганское письмо турецкому султану. А вождями самых известных российских восстаний были донские казаки Разин и Пугачев.

Что же случилось с этим вольным народом, если сегодня у казачества возник совсем другой, и даже противоположный имидж – верных слуг кремлевского режима? Здесь весьма показательна точка зрения Владимира Мелихова – создателя исторических музеев и идеолога возрождения казачьего самоуправления на Дону, за что он подвергался неоднократным репрессиям. Он полагает, что нужно четко различать казаков как самобытный народ, проживающий на своей земле, и псевдоказачье «реестровое сословие», в которое его попыталась превратить постсоветская власть. В «реестровые казаки» по российскому закону 1995 года мог записаться кто угодно, вне зависимости от происхождения. Таким образом и возник этот печальный карнавал, когда «казаками» называют себя какие-то ряженые гопники, а собственно казачьи регионы в России не могут свободно избирать свою власть.

Может быть, независимая Эстония когда-нибудь установит дипломатические отношения с вольным Доном и вольной Кубанью? Однако нынешнее создание псевдоказачьих структур в других странах – это просто еще один элемент «гибридной войны» Кремля.