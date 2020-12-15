Вт, 15.12.2020
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Трийн Терамяэ
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Постпреды стран ЕС планируют согласовать продление санкций против РФ

Флаги Евросоюза у штаб-квартиры Еврокомиссии. Фото иллюстративное.

ФОТО: SCANPIX

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) включил в повестку дня заседания 16 декабря пункт об очередном продлении антироссийских экономических санкций.

"Решение Совета (ЕС) об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине", - такой пункт внесен дополнительно в опубликованный ранее документ.

Европейский совет принял 10 декабря политическое решение о продлении на шесть месяцев секторальных санкций в отношении России в сфере экономики. Последующая процедура предусматривает утверждение Советом ЕС соответствующего постановления, имеющего юридическую силу, и его публикацию в "Официальном журнале" Европейского союза.

Постпреды должны согласовать это решение без обсуждения.

Кроме того, как сообщил в Twitter журналист радио "Свободная Европа" Рикард Йозвяк, Coreper может одобрить третий пакет санкций ЕС в отношении Белоруссии. По его данным, это коснется 29 физических и семи юридических лиц. Официальное решение должен будет принять в четверг Совет ЕС, после чего последует публикация в "Официальном журнале".

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