Прогноз: в следующем году экономика пойдет вверх, цены на квартиры в Таллинне также могут вырасти

«Сейчас на поведение покупателей и в целом на экономику больше влияют эмоции, чем реальные цифры, поэтому следующий год будет неплохим, а цены в Таллинне могут даже вырасти. Но за исключением столицы и нескольких крупных городов, в Эстонии ситуация скорее противоположная. Это происходит из-за урбанизации», - сказал Вахтер.

«Если не произойдет серьезного медицинского кризиса, начнется восстановление экономики, и даже если на это уйдет несколько лет, результат может быть весьма позитивным. Если мы посмотрим на поведение покупателей жилья за последние три месяца, то получается, что на столицу коронакризис не повлиял. Потребление товаров и услуг показывают, что у людей действительно есть деньги», - сказал руководитель 1Partner.

По словам Мартина Вахтера, хотя ожидается некоторый рост безработицы и банкротств, но оба эти фактора имеют тенденцию влиять на повседневную жизнь достаточно медленно, и, к счастью, большого скачка пока нет. «Экономика переориентируется, и люди в конце концов найдут новые рабочие места. Вспомним, что до пандемии у нас была нехватка рабочей силы», - сказал Вахтер.

«Предложенные банками весной кредитные каникулы, уже закончились или скоро закончатся, но такой потери жилья, как в предыдущий кризис, не будет. Это также не в интересах банков. Долги, вероятно, останутся, но скорее всего, это будут задолженности по аренде или по небольшим ссудам, а вот долги по банковским кредитам будут возникать лишь в крайнем случае», - сказал Вахтер. 22