Картина дня: политическое заявление Ратаса, план вакцинации и помощь предприятиям Ида-Вирумаа

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 15 декабря.
Политическое заявление 〉 Юри Ратас: если закрыть Эстонию, а потом ее снова открыть, это принесет третью волну
Вернувшийся из карантина премьер-министр Юри Ратас выступил сегодня в Рийгикогу с политическим заявлением, основной темой которого стало распространение коронавируса в Эстонии. Читать далее...
Коронавирус настиг еще 301 жителя Эстонии, скончались трое
За минувшие сутки в Эстонии был проанализирован 4591 тест на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 301, то есть 6,6% от общего количества тестов. Читать далее...
Эстонское казачество восстало
На минувшей неделе телеканал ETV+ показал любопытное интервью с Игорем Саской, который ныне организует официальное представительство в Эстонии «Союза казаков России». Глобальному размаху этой организации можно позавидовать – она уже имеет представительства в 167 странах, и Эстония станет 168-й. Читать далее...
Негативный комментарий на портале едва не разрушил карьеру эстонского врача-психиатра
Эстонский сексолог-психиатр Имре Раммуль получил плохой отзыв на портале Tervisetrend: один из пользователей поставил ему оценку "1" по пятибалльной системе. Этого хватило, чтобы в рейтинге портала доктор Раммуль опустился почти на последнюю страницу, что оказало сильное влияние на доходы его медицинской практики, рассказывает в своем очередном выпуске программа Kuuuurija. Читать далее...
Правительство Эстонии утвердило план вакцинации от COVID-19
На сегодняшнем заседании кабинета министров правительство ЭР утвердило план вакцинации от COVID-19, подготовленный Министерством социальных дел, в соответствии с которым вакцинация будет проводиться в первую очередь для людей, которые обеспечивают непрерывность медицинских и социальных услуг, а также для других групп риска. Читать далее...
Таллинн сократит ряд высокопоставленных чиновников
На своем заседании в среду, 16 декабря, столичная городская управа планирует сократить несколько высокопоставленных чиновников. Читать далее...
Исследование 〉 Симптомы Covid-19 у людей в возрасте 50 лет и старше могут проявляться иначе, чем у других
Анализ медицинских исследователей из Тартуского университета показывает, что диагностирование Covid-19 может затянуться или не произойти вовсе, если сосредоточится только на симптомах дыхательных путей. У людей в возрасте 50 лет и старше также следует обращать внимание на диарею и лихорадку без кашля и насморка. Читать далее...
Большое исследование: по сравнению с соседями в Эстонии чертовски дорогой интернет
Британская аналитическая компания Cable.co.uk провела исследование рынка интернет-услуг более чем в 200 странах и составила рейтинг стран по стоимости этой услуги. Выяснилось, что эстонским потребителям интернет обходится дороже, чем нашим соседям. Читать далее...
Чиновник-информатор: вероятность январской вакцинации очень мала
Редакции программы Kuuuurija удалось связаться с очень высокопоставленным чиновником, работающим в сфере здравоохранения, который утверждает, что у эстонского государства нет никакого плана вакцинации от коронавируса, а высшие должностные лица Министерства социальных дел уже долгое время явно пускают нам пыль в глаза. Читать далее...
Государство днем с огнем ищет медицинских работников
Марина Соболева (33) отработала санитаркой пять лет. На прошлой неделе она поспешила на помощь в ковидное отделение Ида-Вируской центральной больницы, и ей настолько понравилось в этом медицинском заведении, что она хотела бы работать в нем постоянно. Читать далее...
Новый начальник нарвской полиции: для многих людей самым небезопасным местом является собственный дом
С 17 ноября сменился руководитель Нарвского отделения полиции, которое обслуживает Нарву, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ. Новым начальником стал подполковник полиции Индрек Пюви, который до этого почти семь лет руководил бюро погранохраны Идаской префектуры. О своих планах во главе полиции он рассказывает в интервью Rus.Postimees.
Предприятия Ида-Вирумаа получат от государства пару миллионов евро
Кабинет министров одобрил меры поддержки регионов, наиболее пострадавших от ограничений, на общую сумму более пяти миллионов евро. Читать далее...
С нового года меры в отношении должников по алиментам станут более жесткими
С нового года меры в отношении должников по алиментам станут более жесткими: например, полиция сможет конфисковать у такого должника автомобиль и передать его судебному приставу, суд сможет отозвать его паспорт, а казино и банки - отказать в выдаче большой суммы наличными, сообщила юридическая фирма LMP. Читать далее...
Рийгикогу принял закон, обязывающий установить датчик угарного газа
Сегодня на заседании Рийгикогу принял Закон о внесении изменений в Закон о пожарной безопасности и в другие законы, цель которого – увеличить число пожаробезопасных объектов и сократить число погибших в результате пожаров. Также законопроект позволит людям лучше понять, какова их ответственность при выполнении требований пожарной безопасности, и повысит гибкость сотрудничества между государственным и частным сектором. Читать далее...
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