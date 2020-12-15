Картина дня: политическое заявление Ратаса, план вакцинации и помощь предприятиям Ида-Вирумаа

Политическое заявление 〉 Юри Ратас: если закрыть Эстонию, а потом ее снова открыть, это принесет третью волну

Вернувшийся из карантина премьер-министр Юри Ратас выступил сегодня в Рийгикогу с политическим заявлением, основной темой которого стало распространение коронавируса в Эстонии. Читать далее...

Коронавирус настиг еще 301 жителя Эстонии, скончались трое

За минувшие сутки в Эстонии был проанализирован 4591 тест на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 301, то есть 6,6% от общего количества тестов. Читать далее...

Эстонское казачество восстало

На минувшей неделе телеканал ETV+ показал любопытное интервью с Игорем Саской, который ныне организует официальное представительство в Эстонии «Союза казаков России». Глобальному размаху этой организации можно позавидовать – она уже имеет представительства в 167 странах, и Эстония станет 168-й. Читать далее...

Негативный комментарий на портале едва не разрушил карьеру эстонского врача-психиатра

Эстонский сексолог-психиатр Имре Раммуль получил плохой отзыв на портале Tervisetrend: один из пользователей поставил ему оценку "1" по пятибалльной системе. Этого хватило, чтобы в рейтинге портала доктор Раммуль опустился почти на последнюю страницу, что оказало сильное влияние на доходы его медицинской практики, рассказывает в своем очередном выпуске программа Kuuuurija. Читать далее...

Правительство Эстонии утвердило план вакцинации от COVID-19

На сегодняшнем заседании кабинета министров правительство ЭР утвердило план вакцинации от COVID-19, подготовленный Министерством социальных дел, в соответствии с которым вакцинация будет проводиться в первую очередь для людей, которые обеспечивают непрерывность медицинских и социальных услуг, а также для других групп риска. Читать далее...

Таллинн сократит ряд высокопоставленных чиновников

На своем заседании в среду, 16 декабря, столичная городская управа планирует сократить несколько высокопоставленных чиновников. Читать далее...

Исследование 〉 Симптомы Covid-19 у людей в возрасте 50 лет и старше могут проявляться иначе, чем у других

Анализ медицинских исследователей из Тартуского университета показывает, что диагностирование Covid-19 может затянуться или не произойти вовсе, если сосредоточится только на симптомах дыхательных путей. У людей в возрасте 50 лет и старше также следует обращать внимание на диарею и лихорадку без кашля и насморка. Читать далее...

Большое исследование: по сравнению с соседями в Эстонии чертовски дорогой интернет

Британская аналитическая компания Cable.co.uk провела исследование рынка интернет-услуг более чем в 200 странах и составила рейтинг стран по стоимости этой услуги. Выяснилось, что эстонским потребителям интернет обходится дороже, чем нашим соседям. Читать далее...

Чиновник-информатор: вероятность январской вакцинации очень мала

Редакции программы Kuuuurija удалось связаться с очень высокопоставленным чиновником, работающим в сфере здравоохранения, который утверждает, что у эстонского государства нет никакого плана вакцинации от коронавируса, а высшие должностные лица Министерства социальных дел уже долгое время явно пускают нам пыль в глаза. Читать далее...