Изменение закона: размер родительского пособия будут рассчитывать по-новому

Проект о внесении изменений в Закон о семейных пособиях предназначен для поддержки благополучия семей с детьми: основания для расчета размера родительского пособия будут изменены, чтобы смягчить социально-экономические последствия для семей с детьми, если уменьшение размера родительского пособия связано с вызванной коронакризисом безработицей.

Согласно законопроекту, из периода для вычисления размера родительского пособия будет исключаться время, когда лицо было зарегистрировано в качестве безработного в Кассе по безработице. Согласно действующему положению, из соответствующего отчетного периода исключается только время, когда у человека был лист по нетрудоспособности.

Законопроект предусматривает, что изменение основ расчета размера родительского пособия является временной мерой, которая будет использоваться для расчета размера родительского пособия, предоставленного детям, родившимся в период с 1 января 2021 года до 31 декабря 2023 года.

Поскольку расчет размера родительской компенсации основан на расчетном периоде за 21 календарный месяц до рождения ребенка за вычетом периода беременности, то есть девяти месяцев, расчетным периодом родительского пособия для детей, родившихся в течение указанного периода, будет период с 1 марта 2020 года по 28 февраля 2023 года.

Согласно законопроекту, безработица, вызванная распространением коронавируса, не уменьшит размер родительского пособия. Пострадавшая целевая группа - около трех процентов семей с детьми.