После выхода расследования об отравлении Навального Песков отменил традиционный брифинг с журналистами

В Кремле пояснили, что это сделано в связи с подготовкой к ежегодной большой пресс-конференции президента Владимира Путина. Она пройдет 17 декабря в 12:00 по московскому времени.

Напомним, накануне было опубликовано совместное расследование The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel, которое установило имена и звания сотрудников ФСБ, отравивших Алексея Навального «Новичком». Как выяснилось, отравление в Томске было уже второй попыткой, за два месяца до этого те же ФСБшники совершили покушение на оппозиционера в Калининграде и едва не убили при этом Юлию Навальную. Ключевую роль в покушении играло специальное подразделение Института криминалистики ФСБ.