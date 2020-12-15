Россия выдала Эстонии сбежавшего из Таллиннской тюрьмы Александра Сухоцкого

Сухоцкий, задержанный по подозрению в наркопреступлениях, вместе с другим заключенным сбежал из старой Таллиннской тюрьмы ночью 10 октября 2015 года. Чтобы сбежать, мужчины сломали решетку на окне и перебрались через тюремную ограду, сложив детали использовавшихся для ремонта ограды строительных лесов.

Мужчины сбежали из старого комплекса зданий Таллиннской тюрьмы, расположенного на улице Магазини. С тех пор тюрьма успела переехать в новый современный комплекс зданий в волости Раэ Харьюского уезда.

Второго участника побега сотрудники службы тюрем задержали в новогоднюю ночь 2016 года в Кохтла-Ярве.