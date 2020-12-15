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Криста Фишер
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Последний рабочий день в Рийгикогу: Таави Рыйвас уходит из политики
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Последний рабочий день в Рийгикогу: Таави Рыйвас уходит из политики

Таави Рыйвас.

ФОТО: Postimees

У покидающего политику бывшего премьер-министра Таави Рыйваса (Партия реформ) вчера был последний рабочий день в Рийгикогу. 

В Рийгикогу его заменит Марко Торм, который на парламентских выборах в 2019 году набрал в Ляэне-Вирумаа 1298 голосов, сообщает Postimees.

Ранее Рыйвас, комментируя свой уход из политики, сказал, что его новое направление деятельности будет заключаться в том, чтобы помогать эстонским предприятиям выходить на международную арену, а также привлекать в Эстонию зарубежные инвестиции.

Рыйвас был премьер-министром с марта 2014 по ноябрь 2016, до этого он был министром социальных дел. 

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