Последний рабочий день в Рийгикогу: Таави Рыйвас уходит из политики

В Рийгикогу его заменит Марко Торм, который на парламентских выборах в 2019 году набрал в Ляэне-Вирумаа 1298 голосов, сообщает Postimees.

Ранее Рыйвас, комментируя свой уход из политики, сказал, что его новое направление деятельности будет заключаться в том, чтобы помогать эстонским предприятиям выходить на международную арену, а также привлекать в Эстонию зарубежные инвестиции.

Рыйвас был премьер-министром с марта 2014 по ноябрь 2016, до этого он был министром социальных дел.