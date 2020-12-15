Эстонский психоакустик: причина эпидемии в Ида-Вирумаа – передача Елены Малышевой

Преподаватель Таллиннского университета Аво-Рейн Терепинг нашел причину особенно широкого распространения коронавируса в Ида-Вирумаа, пишет Postimees.
Удивительным образом становятся яснее причины столь широкого распространения коронавируса в Ида-Вирумаа, если только посмотреть ведущие российские телеканалы, которые в этих краях усердно смотрят.
И у нас в эфире несколько скандально известного телеканала ПБК много лет идет популярная телепередача, которую ведет доктор Елена Малышева. Я иногда смотрел ее и должен признать, что она сделана хорошо. Все, что там показано, чрезвычайно убедительно и понятно даже тем, кто далек от медицины. Передача идет на госканале, и ее оформление, в свою очередь, говорит о том, что нехватки денег ее авторы не испытывают. Она очень наглядна, модели из пластика и всевозможный реквизит делают ее содержание абсолютно доступным любому зрителю.
Например, доктор не считает лишним изготовить из пластика испражнения человека, страдающего от расстройства кишечника, которые потом передают из рук в руки сидящей в зале публики, чтобы все стало совсем ясным (настоящие запахи, судя по реакции публики, все-таки отсутствуют). На сцену выносят специально изготовленные для передачи модели разных человеческих органов, чтобы объяснить, что в них происходит, также из публики на сцену вызывают заранее подготовленных людей, которые рассказывают более подробно о своих проблемах со здоровьем, а потом на моделях показывают, что происходит во внутренностях говорящего.
И все же я наткнулся на удивительные утверждения, а иногда на половинчатую информацию - чтобы не сказать лживую. И совершенно преступно и вводит в заблуждение, по-моему, то, как в передаче трактуется все, что связано с коронавирусом.
В прошлое воскресенье утром я вновь стал смотреть эту передачу. На этот раз речь шла и о нынешнем коронавирусе Covid-19. Доктор сравнила поведение Финляндии и Швеции во время коронакризиса. Большинство из нас ясно помнит весеннюю тактику стадного иммунитета, в результате которой по состоянию на конец прошлой недели в Швеции было 7514 смертей. У финнов это число равно, например, 450.
Но не о смертях от коронавируса, не о его опасности и не о том, что надо от него беречься, говорила доктора Малышева, а о том, какие молодцы были шведы по сравнению с финнами, что не стали вводить весной никаких ограничений.
В качестве аргументов выступали цифры, которые показывали, что весеннее закрытие школ в Финляндии повлекло за собой большее заражение коронавирусом (не смертей), чем в Швеции. Увы, ссылку на источник информации установить не удалось. Но основной идеей фрагмента передачи было следующее: правильно и оправданно не вводить никаких ограничений, даже ношение масок. На сцене было три манекена: один (без маски) от Швеции, два (в маске) от Финляндии и других европейских стран, с помощью которых высмеивалось требование носить маску.
Доктор Малышева ни слова не проронила о том, сколько в Швеции было коронасмертей еще весной по сравнению с Финляндией. И по-моему, для медика, передачи которого смотрят миллионы людей, это просто преступно – ни слова о нынешней кардинально изменившейся из-за весеннего опыта ситуации в Швеции и введенных на сегодня ограничений, которые местами строже, чем в соседних странах, ни о том, что в Стокгольме наплыв коронапациентов и, чтобы справиться с ним, просят помощи уже и у частного сектора.
Медицинский авторитет в своих прежних передачах, говоря о коронавирусе, использовала оценки «коронавирус – это просто чудо чудное», поскольку он опасен только для стариков и пенсионерво и намного легче, чем, например, грипп или какая-то другая болезнь. На самом деле, летальность коронавируса в возрасте 30-80 лет по сравнению с гриппом в 3-13 раз выше. Но над этой знаменитой фразой (которая куда круче, чем наши гусиный жир и шерстяные носки) иронизируют в юмористических передачах и российские юмористы.
Для наших русскоязычных телезрителей ПБК – увы, один из важнейших источников информации. Чтобы пробиться к русскоязычным зрителям, у нас открыто и официально обосновывали, например, размещение рекламы и информации на этом канале. В Ида-Вирумаа зрителей ПБК относительно больше, чем в других регионах Эстонии. И если (на первый взгляд, аполитичная) медицинская передача утверждает, что ограничения, в том числе ношение маски, вообще не нужны и даже, скорее, вредны, что должен думать зритель этого канала? Вот и распространяется этот вирус в Ида-Вирумаа.
Конечно, это лишь одна из многих причин, но все же в этом смысле удручает, что человек, которого считают экспертом, дает лишь частично правдивую информацию, а это может обнулить серьезные усилия десятков коллег.
Да будет добавлено, что среди российских врачей и журналистов многие передачи доктора Малышевой удостаивались относительной острой критики, а в освещении некоторых тем, например, обосновании повышения пенсионного возраста, а также коронапандемии, виден правительственный заказ, что вызывало недовольство некоторых зрителей.