Президент Кальюлайд отказала в помиловании 15 преступникам

За время ее службы президенту Кальюлайд поступило 424 просьбы о помиловании, из которых она удовлетворила семь.

Кому она отказала?

С просьбой о помиловании обратились в том числе убивший свою семью Райнар Роос (48) и убивший полицейского Николай Митянин (40).

Согласно обвинению, вечером 13 ноября 1999 года Николай Митянин в подъезде дома по улице Катлери, 25 в таллиннском районе Ласнамяэ выстрелил из пистолета ТТ в Маргуса, который из-за полученных травм приобрел инвалидность.

Вслед за этим Митянин выстрелил в прибывшего на задержание ведущего инспектора отдела охраны правопорядка Таллиннской префектуры полиции Сергея Пярна (43), который пять дней спустя скончался от полученных ранений в Мустамяэской больнице. Суд также признал Митянина виновным в ряде ограблений и краж. Полиция задержала Митянина 13 ноября 1999 года, с тех пор он находится в тюрьме.

Президент сочла необоснованной и просьбу о помиловании убийцы Райнара Рооса, он продолжит отбывать пожизненное тюремное заключение.

Согласно обвинению, Роос ночью 4 июня 1999 года в своей квартире на улице Казе в поселке Аэгвийду Харьюского уезда убил кухонным ножом своих спящих спутницу жизни Яану (23) и двухлетнего Тимона. Четырехлетний сын Карлос в ту ночь находился у родственников.

Позже Роос заявил на суде, что признал вину в состоянии шока, а на самом деле не убивал свою семью.

Рооса приговорили к пожизненному тюремному заключению, приговор вступил в силу весной 2000 года, когда госсуд оставил его в силе.

Как поступали ее предшественники?

Президент Тоомас Хендрик Ильвес за десять лет службы рассмотрел 907 просьб о помиловании и удовлетворил 16 из них.

Президенту Арнольду Рюйтелю за пять лет подали 637 просьб о помиловании, из которых он удовлетворил 28.

Президенту Леннарту Мери в период 1992-2001 поступило в общей сложности 1577 просьб о помиловании, из которых он удовлетворил 71 просьбу.