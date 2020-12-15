«Насколько известно, что первая поставка вакцины в соответствии с договором состоится в течение трех дней после получения от ЕС лицензии на продажу, но пока, к сожалению, точно не известно, какого размера будет партия», - сказала Йессе.

По ее словам, Эстония заинтересована в получении максимального количества вакцины, чтобы можно было приступить в вакцинации работников здравоохранения, от которых зависит непрерывность работы системы здравоохранения, а также людей в домах призрения.

Людям из группы риска приглашение на вакцинацию поступит по электронной почте, с ними также свяжутся центры семейных врачей. Это произойдет в течение января, сказала Йессе.

К вакцинации всех желающих планируется перейти в течение второго квартала следующего года.

Министр социальных дел Танель Кийк отказался спекулировать на тему того, сколько доз вакцины поступит вначале, но сказал, что первыми вакцину получат работники здравоохранения, напрямую контактирующие с больными коронавирусом.

Кийк заверил, что логистическую подготовку проведут в течение декабря, то есть точно до прибытия вакцины. Он отметил, что, например, в Эстонии уже имеется необходимое для вакцины морозильное оборудование.