Фото ⟩ Полицейские перепрыгнули через забор и ворвались в дом: во дворе тихого района прошла спецоперация

Житель улицы Эльва заметил нескольких мужчин, которые передвигались по его саду. Кроме того, еще несколько мужчин вошли в сад соседнего участка. «Потом я увидел из окна, что они перепрыгнули через мой забор и ворвались в дом на соседнем участке, раздался сильный грохот и шум, что-то упало», - рассказал Tartu Postimees житель улицы Эльва.

«Когда я вышел посмотреть, почему по моему саду расхаживают посторонние люди и через забор перепрыгивают к соседям, мне настоятельно порекомендовали вернуться в дом», - говорит он.

В 15 часов на улице Эльва были еще два полицейских автомобиля без опознавательных знаков Škoda и Mercedes. ФОТО: Erakogu

По мнению очевидца, во дворе соседнего дома было около десятка полицейских в гражданской одежде. Также у дома было четыре полицейских автомобиля без опознавательных знаков. «Очевидно, это была полицейская облава и масштабный обыск», - думает он.