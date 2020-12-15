Фото ⟩ Полицейские перепрыгнули через забор и ворвались в дом: во дворе тихого района прошла спецоперация

Сегодня, 15 декабря, в 14 часов несколько полицейским машин без опознавательных знаков остановились в Тарту на улице Эльва, из них выскочил десяток полицейских в гражданском. Как оказалось, речь идет о масштабном обыске.
Житель улицы Эльва заметил нескольких мужчин, которые передвигались по его саду. Кроме того, еще несколько мужчин вошли в сад соседнего участка. «Потом я увидел из окна, что они перепрыгнули через мой забор и ворвались в дом на соседнем участке, раздался сильный грохот и шум, что-то упало», - рассказал Tartu Postimees житель улицы Эльва.
«Когда я вышел посмотреть, почему по моему саду расхаживают посторонние люди и через забор перепрыгивают к соседям, мне настоятельно порекомендовали вернуться в дом», - говорит он.
По мнению очевидца, во дворе соседнего дома было около десятка полицейских в гражданской одежде. Также у дома было четыре полицейских автомобиля без опознавательных знаков. «Очевидно, это была полицейская облава и масштабный обыск», - думает он.
Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк сказала Tartu Postimees, что полицейские проводили следственные мероприятия в рамках уголовное дела. «Поскольку работа еще не завершена, на данный момент невозможно прокомментировать подробнее», - сказала Вирк.