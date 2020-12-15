Как нарядить елку: пять волшебных вариантов на любой вкус

Начнем с самого главного — с декора елки. Роскошная, волшебная или традиционная — какую вы выберете в этом году?

В белых и пастельных оттенках

Мелочиться не нужно! Щедро украшаем елку всевозможными шарами, бусами и необычными предметами декора. Бархатные цветы, мягкие игрушки, грозди шаров с перьями, блестки — берем все.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Но обратите внимание, что дизайнеры рекомендуют использовать при оформлении не более трех цветов. Чтобы в итоге получилась красивая и роскошная, как с обложки, елка.

В традиционной красно-зеленой гамме

Вариант всегда актуальный и не менее праздничный. Выбирайте игрушки и украшения в красных, золотых и белых тонах.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Здорово будет сделать акцент на рождественских героях и всем знакомых символах Нового года — снеговиках, колокольчиках и Санта Клаусе. Разнообразить это трио можно шишками, разноцветными шарами и текстильными бантами.

В экостиле

Елка в экостиле смотрится особенно уютно, а уютом как раз и хочется окружить и себя, и свою семью в новогодние праздники. Обязательно присмотритесь к этому варианту.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Звезды, снежинки, гирлянды для эковарианта могут быть сделаны из текстиля, дерева, пробки, бумаги. И, кстати, у такого декора есть очевидные плюсы: украшения стоят недорого, и их совсем не страшно разбить. Молодые мамы и владельцы домашних животных точно оценят!

В стиле ретро

Кто хоть раз не хотел оказаться на пару часов в счастливом детстве? В новогодние праздники у вас есть все шансы перенестись в прошлое.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Тогда наши родители украшали елку игрушками в виде шишек, сосулек, часов с кукушкой. А еще обязательным атрибутом становилась красная звезда или фигурная верхушка.

На тему волшебного леса

В новогодние праздники мы все ждем чуда. Но есть вариант создать его собственными руками — превратить елку в настоящую лесную сказку.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Здесь доминируют природные материалы и оттенки — коричневые, зеленые, голубые тона. Много фигурок животных и птиц — оленей, сов, белок — идеально впишутся в образ, а создать ощущение запаха леса помогут настоящие шишки и игрушки из дерева.