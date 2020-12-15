Два министра и члены нескольких комиссий уходят на самоизоляцию
Министр образования и науки Яак Ааб, министр внешней торговли и информационных технологий Рауль Сиема и члены комиссий по культуре и экономике вчера, 14 декабря, на общем заседании контактировал с человеком, у которого сегодня был подтвержден коронавирус.
Министерство оповестило о случившемся Департамент здоровья. Согласно инструкциям департамента, министры и члены комиссий в качестве близких контактов отправлены в самоизоляцию на десять дней и при первой возможности сдадут анализы на коронавирус. Состояние здоровья министра сейчас хорошее.
Все личные встречи с министром, запланированные на эту неделю, будут отменены. Встречи и конференции, которые можно организовать виртуально, пройдут дистанционно.
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