Вт, 15.12.2020
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Криста Фишер
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Два министра и члены нескольких комиссий уходят на самоизоляцию
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Яак Ааб.

ФОТО: SANDER ILVEST/

Министр образования и науки Яак Ааб, министр внешней торговли и информационных технологий Рауль Сиема и члены комиссий по культуре и экономике вчера, 14 декабря, на общем заседании контактировал с человеком, у которого сегодня был подтвержден коронавирус. 

Министерство оповестило о случившемся Департамент здоровья. Согласно инструкциям департамента, министры и члены комиссий в качестве близких контактов отправлены в самоизоляцию на десять дней и при первой возможности сдадут анализы на коронавирус. Состояние здоровья министра сейчас хорошее. 

Все личные встречи с министром, запланированные на эту неделю, будут отменены. Встречи и конференции, которые можно организовать виртуально, пройдут дистанционно.

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