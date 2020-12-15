"Польский путь"? Зачем в России хотят изменить список показаний для аборта

Пушкина также опасается, что исключение некоторых норм из списка приведет к росту числа подпольных абортов.

Сужение списка показаний для аборта может провоцировать коррупцию, опасается акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева. "Если какой-то запятой не хватает, а человеку необходимо что-то сделать, а бюрократы будут говорить: "Нет, вы в эту группу не входите, это вычеркнули из списка", - это всегда возможность для коррупции", - считает она.

Ее тревожит и то, что женщинам будет затруднительно сделать аборт при нарушениях развития плода. Ерофеева полагает, что это может увеличить количество отказов от детей, рожденных с тяжелыми заболеваниями. "То есть мы государству на плечи будем просто добавлять живых, но не способных самостоятельно развиваться и жить детей", - считает врач.

Против нового списка выступили и некоторые феминистские интернет-сообщества. Несколько активисток призвали подписчиков оставлять негативные отзывы на предложение минздрава на портале государственной информации.

Что говорят противники абортов?

О возможных проблемах из-за принятия нового списка минздрава спорят в основном на феминистских порталах, а "обычные люди это даже не обсуждают", говорит Наталья Москвитина, глава фонда "Женщины за жизнь", который занимается профилактикой абортов.

Она уверена, что список показаний для аборта должен переодически корректироваться, чтобы быть более актуальным. Также она отмечает, что многие женщины сейчас сталкиваются с сильным давлением со стороны врачей: "Женщине говорят, что ребенка нужно абортировать, а она считает, что ребенок с патологией может жить".

В частности, утверждает Москвитина, многие люди "боролись с системой", доказывая, что хотят родить ребенка с расщелиной неба ("заячья губа") или косолапостью. Хотя многие патологии плода могут быть скорректированы сразу после рождения - например, гастрошизис (дефект передней брюшной стенки).

Также, по словам Москвитиной, диагностика может ошибаться, а врачи перестраховываться: "Бывает, что по некоторым показаниям видно, что это патология, а через неделю или две плод изменяется, перерастает, и патологии [как] и не было. Это же человек - что-то быстрее развивается, что-то медленнее, что-то не так видно на аппарате".

Противница абортов полагает, что врачи часто опасаются возможных исков со стороны родителей больных детей, а потому советуют сделать аборт, чтобы обезопасить себя.

"Так работает система: если есть патологии, значит есть риски, значит будут нужны дополнительные операции, значит врач может получить судебный иск. Каждый боится за себя", - считает Москвитина.