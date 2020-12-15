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  • Депутат от EKRE предложил изменить закон о работе Рийгикогу: все из-за референдума о браке
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Депутат от EKRE предложил изменить закон о работе Рийгикогу: все из-за референдума о браке

Анти Пооламетс

ФОТО: Erik Prozes

Конституционная комиссия Рийгикогу сегодня решила направить проект проведения референдума о браке на второе чтение, которое состоится 11 января.

Председатель конституционной комиссии парламента Анти Пооламетс (Консервативная народная партия) заявил Postimees, что, поскольку оппозиция пообещала обструкцию при принятии проекта и тысячи предложений по поправкам, то он считает необходимым обсудить внесение поправок в Закон о регламенте и порядке работы Рийгикогу, чтобы избежать ухудшения работы парламента.

Пооламетс добавил, что оппозиции нужно дать возможность выразить свою точку зрения на проект и что не следует лишать ее всех рычагов. «Ночные заседания в Рийгикогу проводятся каждый год, но такого массового препятствования работе парламента, как обещала оппозиция, раньше не происходило», - сказал он.

Вчера в Рийгикогу прошло первое чтение проекта проведения референдума о браке, вызвавшего много страстей. Оппозиция предложила отклонить рассмотрение проекта, но набрала 48 голосов за и 51 против.

Поправки к проекту можно подавать до 30 декабря.

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