Депутат от EKRE предложил изменить закон о работе Рийгикогу: все из-за референдума о браке

Председатель конституционной комиссии парламента Анти Пооламетс (Консервативная народная партия) заявил Postimees, что, поскольку оппозиция пообещала обструкцию при принятии проекта и тысячи предложений по поправкам, то он считает необходимым обсудить внесение поправок в Закон о регламенте и порядке работы Рийгикогу, чтобы избежать ухудшения работы парламента.

Пооламетс добавил, что оппозиции нужно дать возможность выразить свою точку зрения на проект и что не следует лишать ее всех рычагов. «Ночные заседания в Рийгикогу проводятся каждый год, но такого массового препятствования работе парламента, как обещала оппозиция, раньше не происходило», - сказал он.

Вчера в Рийгикогу прошло первое чтение проекта проведения референдума о браке, вызвавшего много страстей. Оппозиция предложила отклонить рассмотрение проекта, но набрала 48 голосов за и 51 против.