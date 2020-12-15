Не попадитесь ⟩ Наивным жителям Эстонии пытаются «подарить» несуществующий автомобиль

В объявлении сказано: «По действительно особым причинам пожертвую автомобиль моей супруги Audi A4 Avant 1.6 всем набожным, добрым и действительно искренним людям».

Также упоминается, что автомобиль в очень хорошем состоянии. К объявлению добавлен электронный адрес автора.

В предыдущем объявлении хотели пожертвовать тоже Audi , но тогда речь шла о 1,9-литровом дизельном двигателе.

Объявления с аналогичным содержанием появились и в других уездах, где «желающий пожертвовать автомобиль» живет на Сааремаа, в Ида-Вирумаа и т. д. Всего подобных объявлений в субботу добавили несколько десятков.

Предупреждение

Прежде чем совершать денежную сделку в реальной жизни или в виртуальной среде, поищите в google или других поисковиках информацию о второй стороне. Зачастую там можно найти комментарии от ранее обманутых людей. Если появится информация, что у кого-то были проблемы со второй стороной, приостановите сделку и сообщили о деятельности предполагаемого мошенника в полицию или администратору портала.

Если вы стали жертвой мошенничества, обязательно сообщите об этом в полицию. Так вы защитите себя и других. Чем раньше полиция узнает о мошенничестве и начнет производство, тем меньше будет жертв.

В случае мошенничества в интернете сразу же сообщайте об этом администратору портала, при возможности оставьте информацию в рейтинге продавца. Если вы еще не заплатили мошенникам деньги или они забронированы и перевод не осуществлен, оповестите банк о проблеме.

Конечно, не стоит поддаваться часто применяемому мошенниками методу, когда по каким-то причинам просят деньги (например, подорожал товар и т. д.).

Источник: Департамент полиции и погранохраны