Департамент здоровья обратился к жителям Эстонии: празднование Рождества и Нового года в этот раз должно пройти по-другому

«Поэтому празднование Рождества и Нового года в этот раз должно пройти по-другому — отпразднуйте Рождество в кругу только самых близких людей. Перед встречей с близкими убедитесь, что все здоровы. Празднуя Рождество, соблюдайте умеренную дистанцию даже с членами семьи», - призвали эксперты департамента.

У болезни есть инкубационный период, поэтому стоит сократить любые тесные контакты прямо сейчас, чтобы избежать возможного заражения — чтобы можно было провести Рождество вместе со своей семьей. «Прежде чем выходить на улицу, продумайте свои действия, - пояснил департамент. - Для ведения дел по возможности используйте электронные каналы. Делая рождественские покупки, спланируйте их на время, когда в магазинах меньше людей. Покупки можно сделать бесконтактно в интернете».

Департамент призвал всех не путешествовать за границу во время зимних праздников. Все поездки за границу стоит отложить из-за высокого распространения коронавируса в других странах.

«Если вы заразились или являетесь контактным лицом, то оставайтесь дома. Даже в том случае, если вы еще не получали уведомление от Департамента здоровья», - напомнил департамент.