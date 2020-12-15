Переболевший коронавирусом Ханнес Вырно: силы меня покинули, воздуха не хватало

«Силы куда-то исчезли и казалось, что воздуха не хватает. Прогуглил симптомы и заполнил опросник на одном из сайтов. Менее чем через сорок пять минут мне уже позвонили. Сказали, что через час есть время для сдачи теста на коронавирус в палатке drive-in, поскольку есть подозрение, что я болен», - передает портал Tervis слова Вырно.

После он стал ждать результата теста. «Я продолжат есть чеснок, мед и имбирь. Самочувствие было плохое, температура — болезнь есть болезнь. Я открыл свою электронную историю болезни в интеренете, и там меня встретил большой красный баннер - вы - ковидположительный».