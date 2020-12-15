Переболевший коронавирусом Ханнес Вырно: силы меня покинули, воздуха не хватало

«В первой половине октября почувствовал себя больным. Был насморк. Голова тяжелая. Ощущение тяжести в груди и невероятная усталость», - поделился своим опытом переболевший коронавирусом шоумен, телеведущий, художник-модельер, а также преподаватель Кохтла-Ярвеской гимназии Ханнес Вырно.
«Силы куда-то исчезли и казалось, что воздуха не хватает. Прогуглил симптомы и заполнил опросник на одном из сайтов. Менее чем через сорок пять минут мне уже позвонили. Сказали, что через час есть время для сдачи теста на коронавирус в палатке drive-in, поскольку есть подозрение, что я болен», - передает портал Tervis слова Вырно.
После он стал ждать результата теста. «Я продолжат есть чеснок, мед и имбирь. Самочувствие было плохое, температура — болезнь есть болезнь. Я открыл свою электронную историю болезни в интеренете, и там меня встретил большой красный баннер - вы - ковидположительный».
Вырно очень тщательно соблюдал правила карантина и не выходил из дома дальше разрешенного. «У многих коронавирус проходит очень легко, у других наоборот дела весьма критичны и без усилий врачей у них может не быть надежды на жизнь», - добавил он.