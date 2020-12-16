Ср, 16.12.2020
В Эстонии вызывает беспокойство то множество эстонцев, которое считает «толерантным» общение с русскими на русском языке. Трийн Терамяэ
Трийн Терамяэ
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  • Студия Postimees: ЧС в медицине – хватит ли коек и персонала на всех?
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Студия Postimees: ЧС в медицине – хватит ли коек и персонала на всех?
15:00

Инфекционные отделения больниц стремительно заполняются пациентами. Насколько вероятно, что больницам скоро придется работать в режиме военного госпиталя? Далеко ли до критического уровня?

В студию Postimees приглашен завотделением инфекционного контроля Ида-Таллиннской центральной больницы Алексей Неловков. Прямой эфир в 15:00!

  • В каком режиме работает инфекционное отделение Ида-Таллиннской центральной больницы? 
  • Чем восполняется дефицит медработников? Налажено ли обучение и вербовка добровольцев?
  • Потушен ли очаг заражения коронавирусом среди работников больницы?
  • Что происходит с плановым лечением?
  • Готовы ли больницы к дальнейшему росту числа госпитализированных? 
  • Сколько коек для коронавирусных добавится в ближайшее время?
  • Спасет ли Эстонию локдаун? Стоит ли надеяться на вакцину?
  • Накануне были выявлены первые случаи гриппа. Насколько это может осложнить эпидемиологическую ситуацию?

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