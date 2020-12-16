Студия Postimees: ЧС в медицине – хватит ли коек и персонала на всех?
Инфекционные отделения больниц стремительно заполняются пациентами. Насколько вероятно, что больницам скоро придется работать в режиме военного госпиталя? Далеко ли до критического уровня?
В студию Postimees приглашен завотделением инфекционного контроля Ида-Таллиннской центральной больницы Алексей Неловков. Прямой эфир в 15:00!
- В каком режиме работает инфекционное отделение Ида-Таллиннской центральной больницы?
- Чем восполняется дефицит медработников? Налажено ли обучение и вербовка добровольцев?
- Потушен ли очаг заражения коронавирусом среди работников больницы?
- Что происходит с плановым лечением?
- Готовы ли больницы к дальнейшему росту числа госпитализированных?
- Сколько коек для коронавирусных добавится в ближайшее время?
- Спасет ли Эстонию локдаун? Стоит ли надеяться на вакцину?
- Накануне были выявлены первые случаи гриппа. Насколько это может осложнить эпидемиологическую ситуацию?
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