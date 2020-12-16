Врач: в нашей больнице уже почти военное положение
- К Новому году могут заполниться все больницы
- Планируется создание третьего covid-отделения
- Может не хватить даже не мест, а персонала
- Врачи надеются больше всего на вакцину
Инфекционные отделения больниц стремительно заполняются пациентами. Насколько вероятно, что больницам скоро придется работать в режиме военного времени? Далеко ли до критического уровня?
На вопросы Postimees ответил в прямом эфире завотделением инфекционного контроля Ида-Таллиннской центральной больницы Алексей Неловков.
Фрагмент беседы:
– Вы до последнего не могли подтвердить, сможете ли прийти в нашу студию, объясняя это ситуацией на работе. Каждый день - как на вулкане?
Короновирусом заболевают и работники больниц. На данный момент это наиболее актуальная проблема. Наша задача – локализовать очаги распространения болезни среди персонала. Для нас это очень тяжелое время.
– В Ида-Таллиннской центральной больнице в свое время возник один из первых очагов заражения коронавирусом среди работников больницы. Потушен ли этот очаг?
– Проблемы с первыми очагами разрешились уже давно.
Разумеется, существует опасность передачи инфекции от персонала к пациентам. Мы прилагаем все возможные усилия, чтобы этого не произошло.
– Не начнется ли у нас в скором времени, как в Литве, сортировка больных на перспективных и неперспективных?
– Всё зависит от дальнейшего развития ситуации в стране.
Будем делать все возможное, чтобы помочь максимальному количеству пациентов. Некоторый триаж (медицинская сортировка, распределение пациентов – прим.ред.) будет, конечно, происходить.
– Где сейчас лечат тяжелых covid-больных? Раньше самые сложные случаи находились под контролем PERH, а лечением большинства других зараженных занималась Западно-Таллиннская больница. Теперь в каждой больнице есть как минимум по одному covid-отделению?
– В расчет принимается то, нуждается ли человек в искусственной вентиляции легких или нет. Если можно обеспечить лечение в обычной больнице, без аппаратов кислородозамещения, то пациент может находиться и в Ида-Таллиннской центральной больнице.
У нас теперь уже есть и палата интенсивной терапии для covid-больных. Такие же палаты имеются и в Северо-Эстонской региональной больнице (PERH), и в Западно-Таллиннской больнице.
– В Ида-Таллиннской центральной больнице создано уже два covid-отделения?
– На сегодняшний день у нас работает уже два covid-отделения и имеются койки для тяжелых больных. 24 койки в одном отделении, еще 20 – в другом, плюс интенсив. В районе 50 пациентов могут находиться у нас. Это значительно больше, чем весной. Одно отделение практически заполнено, и есть уже первые пациенты во втором отделении.
– Как вы готовитесь к худщему? Сколько коек добавится в ближайшее время?
– По какому сценарию сейчас работает ваша больница?
– По оранжевому. Это серьезный уровень, но пока не потолок. Следующий уровень – красный.
– К чему вы готовитесь?
– Учитывая то, что каждые сутки в Эстонии прибавляется 500-600 новых заболевших, каждый из которых контактировал с определенным кругом лиц, процент госпитализированных будет расти.
– Что будет к Новому году?
Если удастся ограничить и стабилизировать распространение коронавируса, то можем и справиться.
– Что делать в такой ситуации? Вы поддерживаете тотальный локдаун? Или шведский сценарий более уместен в данных условиях?
– Мне как инфекционисту кажется, что определенные меры нужно было принимать раньше. Если не локдаун, то нужны были более строгие ограничительные меры.
– Был ли смысл в половинчатом локдауне на Северо-Востоке, где все предприятия закрылись, а границы остались открытыми. Ничем не занятое население разъехалось по всей Эстонии, кто отдыхать, кто на работу, кто за покупками…
– Это спекуляции. Мы надеемся на благоразумие людей. От каждого зависит, сможем ли мы остановить распространение инфекции.
– Что сейчас происходит с плановым лечением? Сейчас оно остановлено наполовину? За счет чего вы планируете открытие третьего covid-отделения? За счет плановой медицины?
– Проблема упирается в нехватку персонала. Пока мы справляемся.
Возможно, что придется закрыть плановое лечение, ограничить амбулаторную плановую работу и вернуть дистанционное лечение, которое практиковалось весной.
– На что сейчас медики больше всего надеются: на благоразумие людей или на вакцину?
Подобного рода вакцинами занимаются в мире уже давно. Конечно, данную вакцину не успели изучить на большом количестве населения, но учитывая опыт вакцинации в мире и все существующие технологии, ничего страшного ожидать нельзя. Человечество занимается вакцинацией уже 200 лет.
– Тем не менее, новая вакцина создается в рекордно короткие сроки…
– Если мы говорим о военном положении в некотором смысле, то действуют другие законы. Ничего не остается, как ускорять все процессы производства и идти на некоторые оправданные риски. Я лично сделал бы себе прививку, не опасаясь побочных эффектов.
– Когда предоставится такая возможность? Какой информацией вы располагаете?
– В середине января вакцина должны быть на месте, мы начнем с вакцинации своих работников. Процедура будет производиться в максимально быстрые сроки. Разумеется, определенный процент работников откажется от вакцинации, опасаясь побочных явлений. Вакцинацию нельзя сделать обязательной, но мы надеемся на сознательность наших работников.
– Какую вакцину вы ждете?
– Больше всего вакцину Pfizer, которая может быть зарегистрирована со дня на день.
Подробнее в повторе!
Студия Postimees: ЧС в медицине – хватит ли коек и персонала на всех? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko
- В каком режиме работает инфекционное отделение Ида-Таллиннской центральной больницы?
- Чем восполняется дефицит медработников? Налажено ли обучение и вербовка добровольцев?
- Потушен ли очаг заражения коронавирусом среди работников больницы?
- Что происходит с плановым лечением?
- Готовы ли больницы к дальнейшему росту числа госпитализированных?
- Сколько коек для коронавирусных добавится в ближайшее время?
- Спасет ли Эстонию локдаун? Стоит ли надеяться на вакцину?
- Накануне были выявлены первые случаи гриппа. Насколько это может осложнить эпидемиологическую ситуацию?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko