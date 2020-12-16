Ср, 16.12.2020
Хуже, чем в Ида-Вирумаа, ситуация лишь в четырех странах ЕС: Люксембурге, Хорватии, Литве и Словении. Криста Фишер
Криста Фишер
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Врач: в нашей больнице уже почти военное положение
В Эстонии возможен и литовский сценарий

  • К Новому году могут заполниться все больницы
  • Планируется создание третьего covid-отделения
  • Может не хватить даже не мест, а персонала
  • Врачи надеются больше всего на вакцину

Инфекционные отделения больниц стремительно заполняются пациентами. Насколько вероятно, что больницам скоро придется работать в режиме военного времени? Далеко ли до критического уровня?

На вопросы Postimees ответил в прямом эфире завотделением инфекционного контроля Ида-Таллиннской центральной больницы Алексей Неловков.

Фрагмент беседы:

– Вы до последнего не могли подтвердить, сможете ли прийти в нашу студию, объясняя это ситуацией на работе. Каждый день - как на вулкане?

– Действительно, в больнице сейчас в некотором смысле военное положение. Постоянно поступают новые covid-пациенты, идет непрерывная госпитализация и распределение по отделениям. Параллельно возникают проблемы с персоналом.

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Короновирусом заболевают и работники больниц. На данный момент это наиболее актуальная проблема. Наша задача – локализовать очаги распространения болезни среди персонала. Для нас это очень тяжелое время.

– В Ида-Таллиннской центральной больнице в свое время возник один из первых очагов заражения коронавирусом среди работников больницы. Потушен ли этот очаг?

– Проблемы с первыми очагами разрешились уже давно.

Однако этот процесс очень динамичный, поэтому возникли новые очаги. Локализуем один очаг - появляется другой.

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Разумеется, существует опасность передачи инфекции от персонала к пациентам. Мы прилагаем все возможные усилия, чтобы этого не произошло.

– Не начнется ли у нас в скором времени, как в Литве, сортировка больных  на перспективных и неперспективных?

– Всё зависит от дальнейшего развития ситуации в стране.

Теоретически подобный сценарий возможен. Может не хватить, скорее, не мест, а персонала. Придется ограничивать работу самих отделений.

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Будем делать все возможное, чтобы помочь максимальному количеству пациентов. Некоторый триаж (медицинская сортировка, распределение пациентов – прим.ред.) будет, конечно, происходить.

Нет смысла тратить ресурсы на изначально безнадежных пациентов с массой сопутствующих заболеваний. К сожалению, для всей медицины это горькая правда.

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– Где сейчас лечат тяжелых covid-больных? Раньше самые сложные случаи находились под контролем PERH, а лечением большинства других зараженных занималась Западно-Таллиннская больница. Теперь в каждой больнице есть как минимум по одному covid-отделению?

– В расчет принимается то, нуждается ли человек в искусственной вентиляции легких или нет. Если можно обеспечить лечение в обычной больнице, без аппаратов кислородозамещения, то пациент может находиться и в Ида-Таллиннской центральной больнице.

У нас теперь уже есть и палата интенсивной терапии для covid-больных. Такие же палаты имеются и в Северо-Эстонской региональной больнице (PERH), и в Западно-Таллиннской больнице.

Covid-больных, включая тяжелых, сейчас уже лечат во всех больницах.

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– В Ида-Таллиннской центральной больнице создано уже два covid-отделения?

– На сегодняшний день у нас работает уже два covid-отделения и имеются койки для тяжелых больных. 24 койки в одном отделении, еще 20 – в другом, плюс интенсив. В районе 50 пациентов могут находиться у нас. Это значительно больше, чем весной. Одно отделение практически заполнено, и есть уже первые пациенты во втором отделении.

– Как вы готовитесь к худщему? Сколько коек добавится в ближайшее время?

– Планируется создание третьего covid-отделения примерно на 20 мест, идет подготовка персонала. Такое отделение может быть создано за несколько дней.

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– По какому сценарию сейчас работает ваша больница?

– По оранжевому. Это серьезный уровень, но пока не потолок. Следующий уровень – красный.

– К чему вы готовитесь?

– Учитывая то, что каждые сутки в Эстонии прибавляется 500-600 новых заболевших, каждый из которых контактировал с определенным кругом лиц, процент госпитализированных будет расти.

– Что будет к Новому году?

– По самому неблагоприятному сценарию, к Новому году будут заполнены все больницы.

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Если удастся ограничить и стабилизировать распространение коронавируса, то можем и справиться.

– Что делать в такой ситуации? Вы поддерживаете тотальный локдаун? Или шведский сценарий более уместен в данных условиях?

– Мне как инфекционисту кажется, что определенные меры нужно было принимать раньше. Если не локдаун, то нужны были более строгие ограничительные меры.

Точно можно было бы закрыть увеселительные заведения, а также ограничить передвижение населения. Предстоящие праздники и покупка подарков – большая проблема. От этого зависит, что будет дальше.

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– Был ли смысл в половинчатом локдауне на Северо-Востоке, где все предприятия закрылись, а границы остались открытыми. Ничем не занятое население разъехалось по всей Эстонии, кто отдыхать, кто на работу, кто за покупками…

– Это спекуляции. Мы надеемся на благоразумие людей. От каждого зависит, сможем ли мы остановить распространение инфекции.

– Что сейчас происходит с плановым лечением? Сейчас оно остановлено наполовину? За счет чего вы планируете открытие третьего covid-отделения? За счет плановой медицины?

– Проблема упирается в нехватку персонала. Пока мы справляемся.

Не исключено, что уже на следующей неделе мы не сможем заниматься плановой работой. Сейчас она ограничена примерно наполовину.

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Возможно, что придется закрыть плановое лечение, ограничить амбулаторную плановую работу и вернуть дистанционное лечение, которое практиковалось весной.

– На что сейчас медики больше всего надеются: на благоразумие людей или на вакцину?

– Я, наверное, больше всего надеюсь на вакцину. Вакцина эффективна, теоретически большого количества побочных эффектов быть не должно.

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Подобного рода вакцинами занимаются в мире уже давно. Конечно, данную вакцину не успели изучить на большом количестве населения, но учитывая опыт вакцинации в мире и все существующие технологии, ничего страшного ожидать нельзя. Человечество занимается вакцинацией уже 200 лет.

– Тем не менее, новая вакцина создается в рекордно короткие сроки…

– Если мы говорим о военном положении в некотором смысле, то действуют другие законы. Ничего не остается, как ускорять все процессы производства и идти на некоторые оправданные риски. Я лично сделал бы себе прививку, не опасаясь побочных эффектов.  

– Когда предоставится такая возможность? Какой информацией вы располагаете?

– В середине января вакцина должны быть на месте, мы начнем с вакцинации своих работников. Процедура будет производиться в максимально быстрые сроки. Разумеется, определенный процент работников откажется от вакцинации, опасаясь побочных явлений. Вакцинацию нельзя сделать обязательной, но мы надеемся на сознательность наших работников.  

– Какую вакцину вы ждете?

– Больше всего вакцину Pfizer, которая может быть зарегистрирована со дня на день.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: ЧС в медицине – хватит ли коек и персонала на всех? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko ​

  • В каком режиме работает инфекционное отделение Ида-Таллиннской центральной больницы? 
  • Чем восполняется дефицит медработников? Налажено ли обучение и вербовка добровольцев?
  • Потушен ли очаг заражения коронавирусом среди работников больницы?
  • Что происходит с плановым лечением?
  • Готовы ли больницы к дальнейшему росту числа госпитализированных? 
  • Сколько коек для коронавирусных добавится в ближайшее время?
  • Спасет ли Эстонию локдаун? Стоит ли надеяться на вакцину?
  • Накануне были выявлены первые случаи гриппа. Насколько это может осложнить эпидемиологическую ситуацию?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko 

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