Врач: в нашей больнице уже почти военное положение

– По какому сценарию сейчас работает ваша больница?

– По оранжевому. Это серьезный уровень, но пока не потолок. Следующий уровень – красный.

– К чему вы готовитесь?

– Учитывая то, что каждые сутки в Эстонии прибавляется 500-600 новых заболевших, каждый из которых контактировал с определенным кругом лиц, процент госпитализированных будет расти.

– Что будет к Новому году?

– По самому неблагоприятному сценарию, к Новому году будут заполнены все больницы. 70

Если удастся ограничить и стабилизировать распространение коронавируса, то можем и справиться.

– Что делать в такой ситуации? Вы поддерживаете тотальный локдаун? Или шведский сценарий более уместен в данных условиях?

– Мне как инфекционисту кажется, что определенные меры нужно было принимать раньше. Если не локдаун, то нужны были более строгие ограничительные меры.

Точно можно было бы закрыть увеселительные заведения, а также ограничить передвижение населения. Предстоящие праздники и покупка подарков – большая проблема. От этого зависит, что будет дальше. 70

– Был ли смысл в половинчатом локдауне на Северо-Востоке, где все предприятия закрылись, а границы остались открытыми. Ничем не занятое население разъехалось по всей Эстонии, кто отдыхать, кто на работу, кто за покупками…

– Это спекуляции. Мы надеемся на благоразумие людей. От каждого зависит, сможем ли мы остановить распространение инфекции.

– Что сейчас происходит с плановым лечением? Сейчас оно остановлено наполовину? За счет чего вы планируете открытие третьего covid-отделения? За счет плановой медицины?

– Проблема упирается в нехватку персонала. Пока мы справляемся.

Не исключено, что уже на следующей неделе мы не сможем заниматься плановой работой. Сейчас она ограничена примерно наполовину. 70

Возможно, что придется закрыть плановое лечение, ограничить амбулаторную плановую работу и вернуть дистанционное лечение, которое практиковалось весной.

– На что сейчас медики больше всего надеются: на благоразумие людей или на вакцину?

– Я, наверное, больше всего надеюсь на вакцину. Вакцина эффективна, теоретически большого количества побочных эффектов быть не должно. 70

Подобного рода вакцинами занимаются в мире уже давно. Конечно, данную вакцину не успели изучить на большом количестве населения, но учитывая опыт вакцинации в мире и все существующие технологии, ничего страшного ожидать нельзя. Человечество занимается вакцинацией уже 200 лет.

– Тем не менее, новая вакцина создается в рекордно короткие сроки…

– Если мы говорим о военном положении в некотором смысле, то действуют другие законы. Ничего не остается, как ускорять все процессы производства и идти на некоторые оправданные риски. Я лично сделал бы себе прививку, не опасаясь побочных эффектов.

– Когда предоставится такая возможность? Какой информацией вы располагаете?

– В середине января вакцина должны быть на месте, мы начнем с вакцинации своих работников. Процедура будет производиться в максимально быстрые сроки. Разумеется, определенный процент работников откажется от вакцинации, опасаясь побочных явлений. Вакцинацию нельзя сделать обязательной, но мы надеемся на сознательность наших работников.

– Какую вакцину вы ждете?

– Больше всего вакцину Pfizer, которая может быть зарегистрирована со дня на день.

Подробнее в повторе!

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Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko