Экс-мэр Алексей Евграфов войдет в правление Нарвской городской больницы

Решением совета больницы ее многолетний руководитель Олев Силланд был отозван из правления, и с 16 декабря в правлении больницы будет работать экс-мэр Нарвы Алексей Евграфов, передает rus.err.ee.
Алексей Евграфов заявил, что нет никаких переворотов и заговоров, и Олева Силланда никто с должности не свергает. "Мы специально пошли на такой шаг, чтобы усилить медицинскую сторону больницы. Олев переходит на работу главврача, а я буду заниматься общим управлением больницы", - подчеркнул Евграфов.
Если Евграфова снова выберут мэром Нарвы, то тогда он покинет правление Нарвской больницы.