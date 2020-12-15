Вт, 15.12.2020
Если бы у нас была возможность принять такое решение на уровне города, мы бы обязали носить маски и на уличных мероприятиях. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт
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  • Экс-мэр Алексей Евграфов войдет в правление Нарвской городской больницы
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Экс-мэр Алексей Евграфов войдет в правление Нарвской городской больницы

Алексей Евграфов

ФОТО: Илья Смирнов/Архив Põhjarannik

Решением совета больницы ее многолетний руководитель Олев Силланд был отозван из правления, и с 16 декабря в правлении больницы будет работать экс-мэр Нарвы Алексей Евграфов, передает rus.err.ee.

Алексей Евграфов заявил, что нет никаких переворотов и заговоров, и Олева Силланда никто с должности не свергает. "Мы специально пошли на такой шаг, чтобы усилить медицинскую сторону больницы. Олев переходит на работу главврача, а я буду заниматься общим управлением больницы", - подчеркнул Евграфов.

Если Евграфова снова выберут мэром Нарвы, то тогда он покинет правление Нарвской больницы. 

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