Экс-мэр Алексей Евграфов войдет в правление Нарвской городской больницы

Алексей Евграфов заявил, что нет никаких переворотов и заговоров, и Олева Силланда никто с должности не свергает. "Мы специально пошли на такой шаг, чтобы усилить медицинскую сторону больницы. Олев переходит на работу главврача, а я буду заниматься общим управлением больницы", - подчеркнул Евграфов.