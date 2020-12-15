На службу в церковь пришло более полусотни человек без масок: пришлось вмешаться полиции

Данный инцидент произошел в позапрошлое воскресенье. Рейд по церквям в прошлые выходные ни одной проблемы не выявил. И в валгаской церкви, где на этот раз люди были в масках и были рассредоточены по помещению, сказал Lõuna-Eesti Postimees руководитель оперативного штаба Лыунаской префектуры Кюнтер Педоск.

Он добавил, что патрули смотрят, есть ли в публичных помещениях дезинфицирующие средства, рассредоточены ли по помещению люди, надеты ли на них маски. Также проверяется, выполняют ли заведения общественного питания и увеселительные заведения введенные правительством ограничения о закрытии с 22 до 6.

Если по позапрошлой неделе полиция обнаружила несколько нарушений, на прошлой неделе, по оценке стражей порядка, ситуация была значительно лучше. Большинство людей понимающе относится к обязанности носить маски, в то же время всегда найдут исключения, отметила глава оперативного штаба.

«Мы заметили, что в магазинах, как правило, меры безопасности выполняются и люди носят маски. Проступки совершались в основном в небольших сельских общинах, где и людей меньше», - сказал Педоск.

Полиция также отметила, что на заправках люди не всегда носят маски, поскольку думают, что «быстренько забегут и выйдут» и о маске забывают. Но по сравнению с происходящим две недели назад, ситуация значительно улучшилась, заметил он.

В течение двух недель полиция в Южной Эстонии проверила около 300 магазинов и увеселительных заведений. За это время людям раздали более 150 масок.

По словам Педоска, весенняя вспышка коронавируса показала, что людям требуется немного времени, чтобы привыкнуть к новым требованиям.