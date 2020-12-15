В Таллинне из магазина украли почти 200 лотерейных билетов

Во вторник, 8 декабря, в полицию поступило сообщение, что в Таллинне из продуктового магазина на улице Вильде-теэ были украдены 193 билета различных быстрых лотерей. Общая стоимость билетов составляет 749 евро, сообщает Elu24.

Прокуратура и полиция занимаются расследованием этого дела, поскольку по горячим следам вора поймать не удалось.

По словам пресс-секретаря Пыхьяской прокуратуры Марие Аава, за подобную кражу преступника могут приговорить к денежному наказанию или до трех лет тюрьмы, а если это будет повторное преступление, вор может отправиться за решетку на пять лет.

На вопрос, что будет с возможными выигрышами по украденным билетам, если вор решит потребовать их с Eesti Loto, прокуратура не смогла ответить.

«На лотерейных билетах есть серийные номера, но как по этим серийным номерам, например, можно установить, из какого магазина билет был куплен, мы не можем ответить», - сказала Аава.

Директор по маркетингу и продажам Eesti Loto Аннели Лйкмель ответила Elu24, что они не знают об этой краже, поскольку обычно Eesti Loto не является непосредственно пострадавшей стороной и поэтому торговая точка сама общается с полицией.

«Подобные кражи в торговых точках действительно время от времени происходят. У Eesti Loto есть возможность проследить, если известны пункт продажи и/или есть информация о серийных номерах. В таком случае Eesti Loto отслеживает все выигрыши, за которые не платили в пункте продажи», - объясняет Луйкмель.