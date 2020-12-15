Галерея ⟩ Полицейские почтили память погибших коллег

Гендиректор PPA Эльмар Вахер ранее сообщил, что на церемонии в Мяо полицейские почтут память коллег, которые ценой своей жизни защищали безопасность эстоноземельцев. «Каждый год происходит около полусотни нападений на полицейских. Работа полиции всегда связана с рисками, я благодарю всех, кто готов ценой своих жизни и здоровья защищать остальных. В этом году было два крайне серьезных инцидента — в Ласнамяэ преступник сбил полицейских автомобилем, а в Лихула пуля стрелка задела нашего коллегу. День памяти погибших коллег — это напоминание о рисках, с которыми вынуждены считаться в своей повседневной работе все работники передовой», - сказал Вахер.

«Полицейские и пограничники каждый день совершают вклад в обеспечение безопасности эстоноземельцев, рискуя своими здоровьем и жизнью. Мы чтим память тех, кому пришлось для этого пожертвовать своей жизнью. Это большая потеря. Мы вспоминаем их с глубоким уважением», - сказал глава МВД Алар Ланеман.

На церемонии, которая прошла в 16 часов, глава МВД Ланеман, канцлер МВД Лаури Лугна, руководство PPA и гендиректор полиции безопасности Арнольд Синисалу возложили венок к монументу погибшим полицейским, выступил главный капеллан PPA Валдо Луст.

Монумент в Мяо установлен в память о дорожных полицейских из Ярва Мареке Лемминге и Арго Киви, которые 15 декабря 1994 года остановили в Мяо для проверки документов и груза грузовик «Камаз».

Грузовик вез украденный накануне в Таллинне алкоголь. Во время осмотра груза из кабины грузовика вышел Андрей Илюхин и открыл огонь по полицейским. Марек Лемминг скончался на месте происшествия, а Арго Киви — по дороге в больницу. Янек Челядинов был тяжело ранен. Не пострадал только Вяйно Нейдо.