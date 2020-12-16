Рейтинги: поддержка Партии реформ упала до самого низкого уровня после выборов

За последнюю неделю в очередной раз увеличилась популярность партии "Ээсти 200", в то время как поддержка Партии реформ впервые за долгое время упала ниже 30%. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.
Согласно последним опросам, проведенным в период с 17 ноября по 14 декабря, за Партию реформ голоса готовы отдать 29,2% (-1,9% по сравнению с прошлой неделей) избирателей. Расположившуюся на второй строчке рейтинга Центристскую партию поддерживает 21,6% опрошенных (+0,6%).
За "Ээсти 200" голоса готовы отдать 15,8 процента респондентов (+1,1%). Консервативную народную партию поддерживает 13,6% (такой же показатель был неделей ранее). За ней расположилась Социал-демократическая партия (8,2%), поддержка которой не изменилась. "Отечество" поддерживает 5,9% респондентов. Зеленых поддерживает 2,8 процента опрошенных (+0,1%).
Совокупная поддержка коалиционных партий (41,1%) на 3,7 процентных пункта превышает суммарный рейтинг парламентской оппозиции (37,4%).
Всего было опрошено 4000 граждан Эстонской Республики, достигших избирательного возраста.
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