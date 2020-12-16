Рейтинги: поддержка Партии реформ упала до самого низкого уровня после выборов

За последнюю неделю в очередной раз увеличилась популярность партии "Ээсти 200", в то время как поддержка Партии реформ впервые за долгое время упала ниже 30%. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.