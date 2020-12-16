Полиция: каждую неделю некоторые возвращающиеся из России пытаются нарушить режим самоизоляции

В целях предотвращения распространение коронавируса, прибывающие в Эстонию из России в течение десяти дней должны находиться в самоизоляции, но порой это требование не выполняется, и человек, который должен был оставаться дома, снова пытается пересечь границу.

"Если мы видим, что человек, который должен оставаться дома или по месту жительства, все же прибывает на границу до окончания периода самоизоляции, мы фиксируем такой случай и передаем данные в Департамент здоровья для принятия решения о наложении штрафа. Каждую неделю в поле нашего зрения оказываются около 10 таких людей, которые неоднократно пересекают границу. Подобные проверки мы осуществляли и раньше, но в последнее время стали уделять этому больше внимания", - прокомментировал представитель Нарвского погранпункта Янис Лепасаар.