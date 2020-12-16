Полиция: каждую неделю некоторые возвращающиеся из России пытаются нарушить режим самоизоляции

Департамент полиции и погранохраны начал обращать больше внимания на обязанность пересекающих российско-эстонскую границу оставаться дома. Нарушителям режима самоизоляции грозит крупный штраф, пишет Rus.ERR.
В целях предотвращения распространение коронавируса, прибывающие в Эстонию из России в течение десяти дней должны находиться в самоизоляции, но порой это требование не выполняется, и человек, который должен был оставаться дома, снова пытается пересечь границу.
Полиция регистрирует все такие случаи, а Департамент здоровья может наложить штраф в размере до 9600 евро на человека, нарушившего требование об изоляции.
"Если мы видим, что человек, который должен оставаться дома или по месту жительства, все же прибывает на границу до окончания периода самоизоляции, мы фиксируем такой случай и передаем данные в Департамент здоровья для принятия решения о наложении штрафа. Каждую неделю в поле нашего зрения оказываются около 10 таких людей, которые неоднократно пересекают границу. Подобные проверки мы осуществляли и раньше, но в последнее время стали уделять этому больше внимания", - прокомментировал представитель Нарвского погранпункта Янис Лепасаар.