Череда совпадений спасла мужчину и двух девочек от ледяной смерти

Днем 9 декабря на берегу озера Мядаярв в волости Раэ царила настоящая идиллия: закат, зеркально гладкий лед. Но тот день только чудом не закончился трагедией сразу для нескольких человек, пишет Postimees.
Эло Ляттемяги и ее спутник жизни Каспар Силламаа оказались на берегу озера Мядаярв совершенно случайно. В тот прекрасный день они сначала хотели поехать на Пальяссааре. Но совершенно спонтанно они поехали в сторону озера Патика Мядаярв. Когда они добрались до места, стало понятно, что озеро еще в полутора километрах ходьбы от стоянки. Смеркалось. «Она спросила, стоит ли нам идти, а я почему-то сказал, что надо сходить. Тот факт, что мы вообще оказались там - это просто череда счастливых совпадений. Просто невероятно», - вспоминает служащий в Силах обороны 29-летний Силламаа.
Счастливая случайность
Если бы они приняли другое решение, мужчина и две девочки, скорее всего, погибли. В какой-то момент Силламаа и Ляттемяги, которые гуляли по дощатому настилу вокруг озера, заметили, как мужчина вышел на лед озера с двумя девочками. Пара еще удивилась, что лед выдержал. Но в следующее мгновение уже не выдержал. Силламаа описал произошедшее так: «Когда они добрались до середины озера, раздался треск. Мужчина провалился, затем одна из девочек. Девочка помладше начала убегать, но тоже провалилась». Все происходило примерно в ста метрах от берега.
В 15.12 пара позвонила в Центр тревоги. Латтемяги начала искать какие-нибудь палки, а Силламаа снял одежду и пошел на лед. «Когда видишь, что жизни человека угрожает опасность, надо действовать», - сказал он. В какой-то момент Силламаа сам провалился под лед, но каким-то чудом смог выбраться на поверхность. Он продолжил двигаться в сторону оказавшихся в беде. «Мужчина как-то смог вытащить из воды одну из девочек. Я подошел поближе и проводил ее на берег. Там нас ждала моя девушка, которая все это время говорила по телефону со службой спасения, а также она раздобыла палку. Я схватил палку и отправился на помощь второй девочке. Она ухватилась за нее и я смог вытащить ее из воды», - рассказал Силламаа.
Затем он отправился за мужчиной. «Сначала я протянул ему одну палку, но понял, что лед немного проваливается. Тогда я отошел подальше, а затем нашел в лесу другую палку. Каким-то чудом я смог вытащить мужчину на поверхность льда. Я видел, как прибыли первые спасатели. Он сильно замерз, сил почти не осталось. Он сказал, что уже нет сил держаться», - сказал Силламаа.
Спустя неделю длившаяся 20-30 минут спасательная операция давала Силламаа о себе знать онемевшими кончиками пальцев.
Достучаться до сердца
Опубликованный в понедельник пост Эло Ляттемяги в социальных сетях поведал об этом событии широкой публике: «То, как дети кричат в панике у вас на глазах и в любой момент могут утонуть, и как твой спутник жизни, бросившийся им на помощь, сам проваливается под лед и пытается выбраться на поверхность и спасти других - это необъяснимая радость, что он смог выбраться из воды и помочь другим. Невозможно описать словами те эмоции, что я пережила в тот день на берегу озера. Меня до сих пор трясет, поэтому не хочется говорить об этих событиях еще раз».
Как Ляттемяги, так и Силламаа сказали, что поводом для публикации стали посты многих других людей. «Делятся фотографиями, как они выходят на лед. И все у них весело и замечательно. В тот день тоже был чудесный закат и гладкий лед - все было идеально и красиво. Хотя на самом деле подстерегала такая опасность. Не стоит пока выходить на лед», - попытался достучаться до людей Силламаа.
В своей публикации Ляттемяги отметила, что Спасательный департамент постоянно обращается с предупреждением. «Неужели до людей не дойдет, пока они сами не испытают страха, не услышат криков о помощи и не подвергнут свою жизни опасности? Эта история тоже кажется совершенно незначительной в письменном виде по сравнению с тем, что произошло на самом деле», - отметила она.
Выход на лед запрещен
Выход на лед со вторника, 15 декабря, запрещен, сообщает Спасательный департамент. Спасатели отмечают, что зачастую в опасные ситуации попадают как дети, так и взрослые, детей привлекает любопытство, взрослых искушает рыбалка.
По всей Эстонии со вторника действует запрет на выход на лед на внутренних водоемах. Цель запрета – сохранить человеческие жизни и предотвратить несчастные случаи на воде.
«Минусовые температуры первых недель образовали на водоемах первый лед и привлекли много любопытствующих – как детей, так и взрослых. И если к концу прошлой недели минусовые температуры способствовали тому, что водоемы местами промерзли до десяти сантиметрового льда, то на этой неделе ожидаются плюсовые температуры. Это означает, что лед может подтаять, и выход на него станет опасным», - объяснил эксперт отдела превентивной работы спасательного департамента Микко Виркала.
«Люди не желают осознавать риск, которым сопровождается выход на лед. Зачастую в опасные ситуации попадают как дети, так и взрослые, детей привлекает любопытство, взрослых искушает рыбалка», - добавил Виркала и призвал взрослых следить за детьми и объяснить им опасности выхода на лед. Температура воды подо льдом всего на пару градусов выше нуля, при таких условиях взрослый теряет сознание через десять минут, дети – еще раньше.
По словам эксперта, безопасность начинается с каждого из нас, и основа ее – осторожность. В отношении людей, нарушивших запрет и вышедших на лед, могут начать производство о проступке.