Госдеп США заверил белорусскую оппозицию в поддержке

"Заместитель госсекретаря Биган подтвердил решительную поддержку США громких призывов белорусского народа к тому, чтобы его голос был услышан при определении судьбы страны", - говорится в распространенном сообщении. Также Биган призвал к проведению свободных выборов в Белоруссии и освобождению всех несправедливо задержанных на протестах.