Департамент полиции закупит нагрудные видеокамеры для полицейских на два млн евро

Департамент полиции и погранохраны объявил о проведении государственного конкурса на закупку нагрудных камер-видеорегистраторов для полицейских. Предполагаемая стоимость тендера составляет 2 млн евро.
Ведомство не будет делить тендер на несколько частей и заключит договор с одним поставщиком. Это связано с технологической особенностью закупаемых видеокамер — они должны быть одного типа и работать в одном режиме.
Департамент планирует закупить камеры типа Reveal D, уже сейчас использующиеся для записи видео и звука и позволяющие затем воспроизвести записи в офисных условиях.
Предложения по конкурсу на поставки видеокамер, комплектующих частей к ним и программного обеспечения можно подавать до 15 января. Договор с поставщиком будет заключен сроком на пять лет.