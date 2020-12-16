Департамент полиции закупит нагрудные видеокамеры для полицейских на два млн евро

Ведомство не будет делить тендер на несколько частей и заключит договор с одним поставщиком. Это связано с технологической особенностью закупаемых видеокамер — они должны быть одного типа и работать в одном режиме.

Департамент планирует закупить камеры типа Reveal D, уже сейчас использующиеся для записи видео и звука и позволяющие затем воспроизвести записи в офисных условиях.

Предложения по конкурсу на поставки видеокамер, комплектующих частей к ним и программного обеспечения можно подавать до 15 января. Договор с поставщиком будет заключен сроком на пять лет.