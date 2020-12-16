Ср, 16.12.2020
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  • Департамент полиции закупит нагрудные видеокамеры для полицейских на два млн евро
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Департамент полиции закупит нагрудные видеокамеры для полицейских на два млн евро

Полиция. Фото иллюстративное.

ФОТО: Marko Saarm

Департамент полиции и погранохраны объявил о проведении государственного конкурса на закупку нагрудных камер-видеорегистраторов для полицейских. Предполагаемая стоимость тендера составляет 2 млн евро.

Ведомство не будет делить тендер на несколько частей и заключит договор с одним поставщиком. Это связано с технологической особенностью закупаемых видеокамер — они должны быть одного типа и работать в одном режиме.

Департамент планирует закупить камеры типа Reveal D, уже сейчас использующиеся для записи видео и звука и позволяющие затем воспроизвести записи в офисных условиях.

Предложения по конкурсу на поставки видеокамер, комплектующих частей к ним и программного обеспечения можно подавать до 15 января. Договор с поставщиком будет заключен сроком на пять лет.

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