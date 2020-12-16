Шведская газета: в США ведется расследование в отношении Swedbank, SEB и Danske Bank

В США ведется расследование в отношении Swedbank, SEB и Danske Bank по подозрению в отмывании денег и мошенничестве, сообщила во вторник, 15 декабря, шведская деловая газета Dagens Industri.
Как сообщает Dagens Industri со ссылкой на анонимные источники, расследование проводит Министерство юстиции США, Федеральное бюро расследований и Федеральная прокуратура Нью-Йорка,
Прошлым летом Министерство юстиции Швеции получило официальный запрос о правовой помощи от Министерства юстиции США в связи с продолжающимся расследованием отмывания денег в Соединенных Штатах, пишет издание.
Ни один из банков пока не прокомментировал эту публикацию в Dagens Industri.
Публикация вызвала падение котировок акций всех трех банков на фондовой бирже, пишет Rus.TVNET.
Swedbank и Danske Bank ранее объявили, что в США ведется расследование в отношении подозрительных денежных потоков через их подразделения в Балтии.
Все три банка были наказаны за нарушение правил борьбы с отмыванием денег в странах Балтии.