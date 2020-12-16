Первая поставка вакцины может оказаться меньше, чем ожидалось

Правительство опубликовало вчера план вакцинации, который составлялся в течение нескольких месяцев. Хотя точное количество и даты озвучить не осмелились, первые дозы вакцины ожидаются уже к началу января, однако к прививкам групп риска могут приступить лишь весной, пишет Postimees. Первой в Эстонию может поступить вакцина от Pfizeri и BioNTech. Заседание европейского лекарственного департамента запланировано на 21 декабря, там должен быть дан ответ на вопрос о том, получит ли коронавакцина разрешение на продажу или нет.
«Первое одобрение разрешения на продажу может поступить на Новый год, а поставки прибудут в Эстонию в январе», - сказал министр социальных дел Танель Кийк (Центристская партия).
Однако, по словам вице-канцлера Министерства социальных дел в области здравоохранения Марис Йессе, нет уверенности в том, когда это может произойти. «Мы не знаем дату. Знаем, что первые поставки по договору поступят в течение трех дней после выдачи разрешения на продажу», - пояснила Йессе.
По сведениям Postimees, возникли вопросы относительно того, сдержит ли Pfizer обещания. По словам Йессе, ей об этом ничего не известно. «С другими производителями процессы еще не зашли так далеко, чтобы говорить о первых конкретных поставках», - добавила она.
Мало ясности
В пятницу Министерство социальных дел провело переговоры с еще одним производителем лекарств, который пока не называется. Была предложена первая поставка в объеме 10 000 доз, однако министерство это не устроило. Была достигнута договоренность о 40 000 дозах.
Йессе подчеркнула, что первая поставка должна быть как можно больше – так можно будет начать вакцинацию работников передовой. «Как только у нас будет окончательное подтверждение, мы сможем назвать даты», - добавила она.
По словам Кийка, в январе в Эстонии должно быть 200 000 доз на 100 000 человек, поскольку одному человеку прививку делают два раза.
Первыми вакцину получат работники передовой, затем семейные врачи, затем группы риска и, наконец, все желающие. Кийк не захотел спекулировать, какие больницы будут в приоритете, если первых доз окажется меньше запланированного.
Если же произойдет так, что первые дозы не покроют возможности вакцинации всех врачей, вакцину получат те, кто непосредственно сталкивается с коронавирусными больными. Предпочтение будет оказываться тем медикам, которые входят в группу риска. По состоянию на конец 2019 года, в Эстонии насчитывалось 24 740 медработников.
Председатель правления Северо-Эстонской региональной больницы Агрис Пеэду сказал, что у них есть план вакцинации работников, а также соответствующий персонал. Есть и необходимые средства, и устройства для хранения кратковременного и долгосрочного ограниченного количества вакцины. «Вакцинация будет доступна для всех наших работников, однако по действующему законодательству вакцинация не является обязательной, таким образом, это решение каждого человека», - добавил Пеэду.
Больница готовится к вакцинации от коронавируса, в первую очередь это коснется работников самой Северо-Эстонской региональной больницы, но больница готовится и к вакцинации всех остальных. «Наше логистическое отделение привлечено к работе ведущей группы по вакцинации Министерства социальных дел, чтобы внести вклад и в государственную деятельность по вакцинации», - добавил Пеэду.
По словам директора службы инфекционного контроля Клиники Тартуского университета Матти Майметса, больница готова к вакцинации работников и пациентов. Этим занимаются работники, которые прививают и от гриппа.
«Место для хранения вакцины в клинике есть, но мы не знаем, какая именно поступит вакцина», - пояснил Майметс. Дополнительный выходной для вакцинации предоставляться не будет: «Для проведения вакцинации будут составлены списки и графики», - сказал он.
Пярнуская больница составляет свой план вакцинации согласно руководству Департамента здоровья. Больница оснащена всеми необходимыми для вакцинации средствами.
«У нас в больнице есть бригады, которые прошли необходимые для вакцинации курсы и готовы делать прививки. Вопрос оснащенности (вата, уколы и хранение) неуместен – у большинства больниц есть соответствующие возможности», - парировал врач инфекционного контроля Восточно-Таллиннской центральной больницы Айно Рыым вопрос Postimees.
Восточно-Таллиннская центральная больница для начала собирается дождаться официального ответа, а затем начнет составлять план. «Количество бригад и объем вакцинации зависит от условий конкретной вакцины, например, как долго она сохраняется при комнатной температуре или в обычном холодильнике», - пояснил Рыым, добавив, что графики вакцинации будут составляться на основании конкретных данных о конкретной вакцине.
По словам члена правления Курессареской больницы Эдварда Лаане, больница осуществляет приготовления, однако сначала необходимо дождаться разрешения на продажу. «В данный момент в Евросоюзе не одобрена ни одна вакцина от коронавируса SARS-CoV-2», - подчеркнул Лаане.
Поскольку в амбулатории инфекционной клиники Западно-Таллиннской центральной больницы вакцинацией занимаются каждый день, там хватает персонала, который соответствующим образом обучен и начнет проводить и вакцинацию от коронавируса. Однако больница подчеркнула, что персонал не сможет на это время оставить свою основную работу, но больница сможет организовать свою деятельность так, что вакцинация работников пройдет как можно быстрее.
Решение принимает семейный врач
Когда будут привиты врачи больниц, следующими прививку получат семейные врачи. В прошлом году их насчитывалось в Эстонии 929. Затем вакцину получат группы риска.
Когда в Эстонию прибудет большее количество вакцин и когда будут привиты работники передовой, семейные врачи смогут делать заказы на вакцину, исходя из потребности. «У нас есть общий список групп риска, но мы знаем, что чем человек старше – особенно если он диабетик – тем в большую группу риска он входит», - сказала семейный врач Марье Оона. Она добавила, что каждый семейный врач будет решать сам, кто получит вакцину. Сверху это не будет регулировать никто.
Департамент здоровья будет организовывать транспорт и предварительное хранение вакцины. «Договор предусматривает, что производитель вакцины обеспечивает ее транспортировку на центральный склад Департамента здоровья, то есть за безопасную доставку вакцины отвечает ее производитель. При приемке поставки товар будет контролироваться», - сказал министр социальных дел Кийк.
По данным Министерства социальных дел, в группы риска входят около 260 000 человек. Поскольку вакцина прибудет в Эстонию по частям, по словам Оона, так называемых дней вакцинации не будет. «Надо делать работу, а каждая прививка – это дополнительная работа», - сказала она. По ее словам, в каждом центре семейных врачей обсуждается, как они будут вакцинировать – в центрах разное количество семейных врачей и пациентов, входящих в группы риска, а дозы вакцины не будут привезены все одновременно.
В первую очередь вакцинации также подлежат работники учреждений опеки и их жильцы, которых насчитывается около 25 000. По словам Оона, в большинстве таких учреждений есть медработники, которые могут проводить вакцинацию. В других местах жильцов учреждений опеки будут прививать семейные врачи.
Семейные врачи получат вакцину вместе с иглами и ватными тампонами. «В Департаменте здоровья сейчас есть 41 000 игл для раствора вакцины, 50 000 игл для укола», - перечислила Йессе. Вакцину Pfizer можно транспортировать и хранить – при -70 градусах, в связи с чем Департамент здоровья заказал соответствующие холодильники, которые уже поступили в Эстонию. «Их необходимо корректно установить в помещения Департамента здоровья. Все приготовления будут сделаны к Рождеству. Мы успеваем за графиком и даже немного его опережаем», - сказал министр.
Какие коронавакцины ждут в Эстонии?
В едином портфеле вакцин Евросоюза насчитывается семь кандидатов. По состоянию на 11 декабря Еврокомиссия заключила договоры о предварительной закупке (это означает, что после изготовления вакцины, т.е. проведения всех тестов и получения разрешения на продажу, производитель должен обеспечить поставку вакцины в приоритетном порядке) со следующими производителями: AstraZeneca, Sanofi, Jannsen Pharmaceutica NV, Pfizer/BioNTech, Curevac и Moderna.
Присоединение к договору о предварительной закупке Sanofi будет решено в начале 2021 года, к остальным договорам Эстония уже присоединилась. До стран ЕС еще не дошел договор о предварительной закупке с производителем Novavax. По желанию некоторых стран-членов начаты переговоры с производителем вакцин Valneva.
Для Эстонии запланированы: по договору о предварительной закупке 1 330 000 доз AstraZeneca, 300 000 курсов вакцины Jannsen Pharmaceutica NV, 603 876 доз Pfizer/BioNTech.