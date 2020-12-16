Первая поставка вакцины может оказаться меньше, чем ожидалось

В первую очередь вакцинации также подлежат работники учреждений опеки и их жильцы, которых насчитывается около 25 000. По словам Оона, в большинстве таких учреждений есть медработники, которые могут проводить вакцинацию. В других местах жильцов учреждений опеки будут прививать семейные врачи.

Семейные врачи получат вакцину вместе с иглами и ватными тампонами. «В Департаменте здоровья сейчас есть 41 000 игл для раствора вакцины, 50 000 игл для укола», - перечислила Йессе. Вакцину Pfizer можно транспортировать и хранить – при -70 градусах, в связи с чем Департамент здоровья заказал соответствующие холодильники, которые уже поступили в Эстонию. «Их необходимо корректно установить в помещения Департамента здоровья. Все приготовления будут сделаны к Рождеству. Мы успеваем за графиком и даже немного его опережаем», - сказал министр.

Какие коронавакцины ждут в Эстонии?

В едином портфеле вакцин Евросоюза насчитывается семь кандидатов. По состоянию на 11 декабря Еврокомиссия заключила договоры о предварительной закупке (это означает, что после изготовления вакцины, т.е. проведения всех тестов и получения разрешения на продажу, производитель должен обеспечить поставку вакцины в приоритетном порядке) со следующими производителями: AstraZeneca, Sanofi, Jannsen Pharmaceutica NV, Pfizer/BioNTech, Curevac и Moderna.

Присоединение к договору о предварительной закупке Sanofi будет решено в начале 2021 года, к остальным договорам Эстония уже присоединилась. До стран ЕС еще не дошел договор о предварительной закупке с производителем Novavax. По желанию некоторых стран-членов начаты переговоры с производителем вакцин Valneva.

Для Эстонии запланированы: по договору о предварительной закупке 1 330 000 доз AstraZeneca, 300 000 курсов вакцины Jannsen Pharmaceutica NV, 603 876 доз Pfizer/BioNTech.