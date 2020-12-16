Колготки цвета «верблюд»: в Финляндии начали обсуждать неполиткорректность в мире моды

В этом году на волне кампании Black Lives Matter в Финляндии началось обсуждение неполиткорректности некоторых наименований продуктов питания вроде мороженого Eskimo или шоколада Geisha. Теперь же общественная дискуссия добралась и до текстильной промышленности, пишет Yle.
Тон колготок светлого оттенка традиционно называется в Финляндии iho («кожа»), а темного – kameli («верблюд»). Критики считают такие наименования проблематичными, поскольку в таком случае светлый цвет кожи объявляется нормой, а все остальные – отклонением от этой нормы.
Еще одной проблемой является то, что людям с темным цветом кожи непросто найти подходящие им товары в финских магазинах. Это касается, например, колготок, нижнего белья, косметики и пластырей. Товары чаще приходится заказывать в интернете.
По словам Сатумайя Мяки из организации «Текстиль и мода Финляндии», которая объединяет работающие в модной индустрии компании, на вопросы расового, этнического и прочего разнообразия сейчас обращается намного больше внимания, но касается это в первую очередь сферы маркетинга. Она говорит, что если в рекламе люди с отличными от светлого цветом кожи появляются все чаще и чаще, в других аспектах производителям одежды и аксессуаров еще есть куда стремиться.