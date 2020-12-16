Исследование: желающих забрать деньги из второй пенсионной ступени становится все меньше

По состоянию на сегодняшний день лишь 19 процентов респондентов намерены забрать накопленные средства. В основном люди планируют использовать деньги для погашения кредитных обязательств. Некоторые хотят сделать дома ремонт.

Если в первом полугодии число желающих забрать накопленные деньги и желающих продолжить накопление было примерно равным, то начиная с августа желающих копить деньги во второй пенсионной ступени стало ощутимо больше — 59% против 44 процентов в начале года.

По мнению эксперта Kantar Emor Хейди Рейнсон, причиной роста числа людей, желающих продолжить накапливать деньги во второй пенсионной ступени, может быть тот факт, что люди основательнее изучили нюансы пенсионной реформы. Желающие смогут подать заявление о выходе из второй пенсионной ступени уже через пару недель. Исследователи также отмечают, что сократилось число людей, которые не знали, что будут делать с накопленными деньгами.

Например, для некоторых людей стало открытием, что при изъятии денег из второй пенсионной ступени придется заплатить подоходный налог. «Люди рассматривают это обстоятельство как серьезную потерю, поэтому идея снять деньги становится менее привлекательной», - добавила Ренсон.

В исследовании, проводившемся в декабре, приняло участие 1167 жителей Эстонии в возрасте 18-74 лет.