Ср, 16.12.2020
Если бы у нас была возможность принять такое решение на уровне города, мы бы обязали носить маски и на уличных мероприятиях. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт
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  • Работаете удаленно? Почему бы не переехать в чудесную отремонтированную квартиру в уютном городке Вильянди
1 мин для прочтения

Работаете удаленно? Почему бы не переехать в чудесную отремонтированную квартиру в уютном городке Вильянди

Трехкомнатная квартира в Вильянди.

ФОТО: KV.EE

В Вильянди продается полностью реновированная в 2019 году квартира, передает Kodustiil. 

Эта уютная, выдержанная в скандинавском стиле квартира, полностью отремонтированная в 2019 году, находится в ценном с исторической точки зрения деревянном доме постройки 1890 года. 

Трехкомнатная квартира в Вильянди.

ФОТО: KV.EE

В квартире, оформленной просто, но со вкусом, находятся: открытая кухня-гостиная, спальня, ванная и маленькая детская. Изюминкой двухуровневой квартиры являются трехметровые потолки, что делает помещение исключительно светлым.

Трехкомнатная квартира в Вильянди.

ФОТО: KV.EE

Реновация квартиры начиналась буквально с чистого листа: заменили проводку, сантехнику, окна, утеплили стены и потолок. В квартире три источника тепла: большая печь в спальне, новый камин в гостиной, а также воздушно-тепловой насос. В ванной комнате пол с электроподогревом. Горячую воду дает бойлер.

Трехкомнатная квартира в Вильянди.

ФОТО: KV.EE

С объявлением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.

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