Работаете удаленно? Почему бы не переехать в чудесную отремонтированную квартиру в уютном городке Вильянди

Эта уютная, выдержанная в скандинавском стиле квартира, полностью отремонтированная в 2019 году, находится в ценном с исторической точки зрения деревянном доме постройки 1890 года.

Трехкомнатная квартира в Вильянди. ФОТО: KV.EE

В квартире, оформленной просто, но со вкусом, находятся: открытая кухня-гостиная, спальня, ванная и маленькая детская. Изюминкой двухуровневой квартиры являются трехметровые потолки, что делает помещение исключительно светлым.

Трехкомнатная квартира в Вильянди. ФОТО: KV.EE

Реновация квартиры начиналась буквально с чистого листа: заменили проводку, сантехнику, окна, утеплили стены и потолок. В квартире три источника тепла: большая печь в спальне, новый камин в гостиной, а также воздушно-тепловой насос. В ванной комнате пол с электроподогревом. Горячую воду дает бойлер.

Трехкомнатная квартира в Вильянди. ФОТО: KV.EE

С объявлением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.