Трудовая инспекция: работа в праздники оплачивается в двойном размере

Сокращение рабочего дня накануне государственных праздников – обязанность работодателя. Сокращенный рабочий день является обязательным в предшествующие праздникам реальные рабочие дни, то есть 23 и 31 декабря. Сокращение рабочего дня не зависит от продолжительности рабочего дня. Например, работник с неполным рабочим временем, который обычно работает всего три часа в день, в предшествующий государственному празднику день не должен выходить на работу.

Если хозяйственная деятельность работодателя не позволяет сократить рабочий день, то с работником следует договориться, что в предшествующий праздникам день он работает, как в обычный рабочий день. Если работник согласен, то несокращенные в предпраздничный рабочий день три часа считаются сверхурочными и компенсируются в соответствии с законом в виде предоставления оплачиваемого свободного времени или, в случае договоренности, деньгами в 1,5-кратном размере. У работающих на основании суммированного рабочего времени работников сверхурочные определяются в конце учетного периода и компенсируются таким же образом – в виде предоставления оплачиваемого свободного времени или, по договоренности, деньгами. Если работник не согласен в предпраздничный рабочий день работать полный рабочий день, работодатель не имеет права принуждать его к этому.

Независимо от того, выплачивается ли работнику заработная плата в виде месячной или почасовой платы, работает ли человек на основании обычного или суммированного учета рабочего времени, за проработанные в государственные праздники часы работнику следует платить двойную заработную плату. Если смена работника начинается в обычный рабочий день и заканчивается в государственный праздник, то отработанные в государственный праздник часы должны быть компенсированы. Остальные рабочие часы оплачиваются в обычном порядке. Доплата не выплачивается за отработанные в эту же смену часы, которые выпадают на предшествующий государственному празднику или следующий за ним день.

По рабочим дням можно проконсультироваться по информационному телефону Трудовой инспекции 640 6000. Свой вопрос также можно отправить по электронной почте: jurist@ti.ee. 23 и 31 декабря информационный телефон работает до 13 часов. 24, 25 и 26 декабря и 1 января консультирование не проводится.