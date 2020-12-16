Глава Pfizer покажет пример и сделает прививку своей же вакциной от коронавируса

Проведенное в компании Pfizer исследование, по словам Бурлы, показало, что люди с большей вероятностью решатся на вакцинацию от коронавируса, если увидят, что руководители фармкомпании сами вакцинируются, поэтому он готов сделать это перед камерами, когда до него дойдет очередь.

«Я решил отстоять в очереди, согласно условленному графику вакцинации, но день, когда я буду вакцинирован, точно наступит», - подтвердил он в интервью CNN.

По словам Бурлы, он вместе с другими руководителями компании еще не вакцинировался от COVID-19, так как не хочет «влезать без очереди» в одну из самых масштабных программ по распространению вакцины и прививанию населения США.

​«Эта вакцина была разработана компанией со 171-летним опытом работы. Разработка вакцины была публичной, всегда находилась в центре внимания», — заявил глава компании. 1

Бурла отметил, что он не является медицинским работником, ему 59 лет, и у него относительно хорошее здоровье, поэтому ему не совсем подходит делать вакцину раньше других людей, которые в ней больше нуждаются.

Сейчас доступны ограниченные дозы вакцины, и поэтому Центр по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовал штатам отдавать приоритет медицинским работникам и пациентам с длительным уходом для первоначального распределения.

Вакцина Pfizer/BioNTech является первой разрешенной для экстренного использования в США вакциной для предотвращения Covid-19. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в пятницу разрешило вакцину для использования людям от 16 лет и старше, а Центры по контролю и профилактике заболеваний в воскресенье официально рекомендовали ее использование.