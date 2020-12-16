Звездный форвард подписал рекордный контракт в истории НБА

До этого рекордный контракт в лиге был у разыгрывающего "Вашингтона" Расселла Уэстбрука - 206,8 млн за 5 лет.

"Это мой дом, мой город. Счастлив, что буду частью "Милуоки" на протяжении следующих пяти лет", - отметил Адетокунбо.

This is my home, this is my city.. I’m blessed to be able to be a part of the Milwaukee Bucks for the next 5 years. Let’s make these years count. The show goes on, let’s get it. 🤎🙏🏽 pic.twitter.com/895tCBE9RK — Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) December 15, 2020

211-сантиметровый нападающий был выбран "Милуоки" на драфте 2013 года под общим 15-м номером. За время выступления в НБА он четыре раза принимал участие в Матче всех звезд (2017-2020), дважды выполняя роль капитана.

В семи сезонах грек в среднем за матч набирал 20,1 очка, 8,9 подбора, 4,3 передачи 1,2 перехвата и 1,3 блок-шота.