Ср, 16.12.2020
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Таави Тийльманн
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Совет Федерации одобрил закон о гарантиях неприкосновенности экс-президенту РФ

Владимир Путин.

ФОТО: Alexei Nikolsky/AP

Совет Федерации одобрил закон о гарантиях неприкосновенности экс-президенту РФ во исполнение обновленной Конституции.

Согласно закону президент, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру.

Неприкосновенность экс-президента распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, его транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку, предусматривает закон.

Кроме того, закон устанавливает, что экс-президент может быть лишен неприкосновенности Советом Федерации только на основании выдвинутого Думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления.

Обвинение должно быть подтверждено заключением Верховного Суда РФ о наличии в действиях экс-президента РФ признаков преступления и заключением Конституционного Суда РФ о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.

Решение Совета Федерации о лишении неприкосновенности экс-президента РФ должно быть принято не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения Государственной Думой обвинения. Если в этот срок решение Совета Федерации не будет принято, обвинение считается отклоненным.

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