Сервис заказа такси Bolt привлек 150 млн евро инвестиций

При поддержке инвестиции, которой руководит D1 Capital Partners и в которой участвует Darsana Capital Partners, компания планирует развивать безопасность своих услуг и продолжить расширение услуг платформы для заказа такси, доставки еды на дом и аренды легкого транспорта в Европе и Африке, сообщил Bolt.

Соучредитель и исполнительный директор Bolt Маркус Виллиг отметил, что за последний год число клиентов компании выросло почти вдвое, а ее деятельность расширилась в 50 городов мира.

У Bolt более 50 млн зарегистрированных пользователей в 200 городах и 40 странах мира. В следующем году компания планирует расширить услуг аренды электросамокатов в 100 европейских городов и вывести на улицы 130 000 электрических самокатов и велосипедов. Услуга доставки еды на дом Bolt Food доступна в 16 странах и 33 городах мира.

D1 Capital Partners — глобальное инвестиционное общество, действующее на частных и публичных рынках. Учрежденное в 2018 году D1 занимается преимущественно инвестированием в глобальные секторы интернета, технологии, телекоммуникаций, медиа, потребительский сектор, здравоохранение, финансы, промышленность и недвижимость.

Darsana Capital Partners — учрежденное в 2014 году инвестиционное общество, сфокусированное на глобальном уровне на долгосрочных инвестициях в частные и биржевые предприятия.