Столичный рынок квартир изо всех сил сопротивляется второй волне коронавируса

Осенью, во время начала второй волны коронавируса Эстония выделялась гораздо более мягкими ограничениями, чем весной, и это позволило рынку недвижимости в октябре и ноябре работать в обычном ритме. Однако чувство уверенности домохозяйств относительно покупки или строительства жилья в ближайшем будущем в четвертом квартале снова упала.

По расчетам Swedbank, доступность квартир в столице в третьем квартале улучшилась по сравнению с прошлым годом. Улучшению доступности способствовали скидки на плату за договор по жилищному кредиту, которые предлагали банки. Хотя средняя цена на квартиры росла несколько быстрее, чем чистая заработная плата жителей столицы, влияние скидочных кампаний было достаточно сильным, чтобы помочь улучшить доступность жилья. 1

В третьем квартале рост цен на квартиры в Таллинне замедлился до 5,8%, а рост чистой заработной платы жителей столицы ускорился до 5,1%. Отношение средней цены квадратного метра квартир в Таллинне к чистой заработной плате остается стабильным седьмой год подряд. Это говорит о том, что цены на квартиры росли такими же темпами, как и заработная плата. В третьем квартале плата за квадратный метр составляла 1,6 чистой зарплаты.

Ближайшие перспективы рынка квартир омрачаются более широким распространением вируса и ужесточением ограничений 1

В третьем квартале в Таллинне было сдано в эксплуатацию на 13% новых квартир больше, чем год назад и разрешений на строительство было выдано на 12% больше, чем год назад. В целом за первые девять месяцев этого года было сдано на 10% больше квартир и выдано на 6% больше разрешений на строительство по сравнению с тем же периодом прошлого года. Количество новых квартир на продажу в Таллинне и его окрестностях в третьем квартале несколько увеличилось по сравнению с тем же кварталом прошлого года.

Активность на рынке квартир Таллинна в третьем квартале была на 12% ниже, чем год назад – в третьем квартале было заключено на 12% меньше сделок как с новостройками, так и с квартирами вторичного рынка. Спрос на квартиры вторичного рынка с июня постепенно улучшался и в сентябре впервые превысил уровень годичной давности. Однако в октябре и ноябре рост спроса на вторичном рынке, как и ожидалось, замедлился, поскольку вторичный рынок более гибко реагирует на общую экономическую ситуацию.

Несмотря на беспрецедентно резкое снижение транзакционной активности на рынке жилья весной и некоторые скидки на рынке квартир по отдельным сделкам, коронакризис пока не оказал существенного влияния на квартирные цены в целом. 1

Рост цен был поддержан договорами на квартиры в новостройках, заключенными до пандемии, которые в третьем квартале были примерно на 30% дороже, чем квартиры на вторичном рынке. В целом в четвертом квартале цены на квартиры, скорее всего, снизятся.

Вторая волна вируса набирает обороты, безработица в последние месяцы выросла, а доверие населения снова ухудшилось в ноябре, что в краткосрочной перспективе представляет опасность для рынка квартир. 1

«В ближайшие месяцы количество сделок может снова сократиться. Но по оценкам Swedbank, рынок недвижимости сможет противостоять второй волне вируса и сопутствующим ограничениям, поскольку с одной стороны домохозяйства лучше адаптировались к условиям пандемии, чем это было весной, а с другой – благодаря позитивным новостям о вакцинах», – оценивает ситуацию экономист Swedbank Марианна Рыбинская. Так что на этот раз такого спада, как весной, мы по всей вероятности, не увидим.