В аэропорту коронапозитивного валят на землю и заковывают в наручники

Несколько недель назад в новостях можно было прочитать об использовании в аэропорту Вантаа в Финляндии собак, которые, якобы, идентифицируют пациентов с Covid со 100-процентной точностью. Чтобы собака могла принюхаться, нужно было вытереть тканью пот с шеи, лица и затылка испытуемого. Если собака не реагировала на запах пота человека, ему выдавалась справка о том, что он здоров.

«Собака уже умеет распознавать запахи, требуется несколько недель, чтобы научить ее распознавать новый запах», - объяснил Радала, но добавил, что, образно говоря, эта собака похоронена здесь, поэтому у пациента с коронарной болезнью действительно может возникнуть ошибка в аэропорту.

Но как собак учат распознавать запахи? Коллега Радала из Академии внутренней обороны, капитан полиции Андрес Сууркюла, объяснил это так: «Собаку учат работать с человеком через игру: чтобы получить игру, животное должно что-то сделать. Собак, ищущих запахи, сначала учат легко находить игрушки».

А как доходят до запахов? "Это долгий путь: сначала мы прячем игрушки, а собака их ищет. Затем мы разрезаем игрушку на кусочки, удаляем запах человека - например, вывариваем - и снова даем собаке искать спрятанную вещь. Прячем вещи в соответствующие контейнеры - мы называем их консолями. В дополнение к этой правильной вещи мы также помещаем в эти консоли вещи, которые мы не хотим, чтобы собака обнаруживала: человеческий запах, пищу, резиновые перчатки и тому подобное", - объяснил Сууркюла. Он добавил, что для такого обучения используют кликеры (пластиковые ящики с кнопкой, которая при нажатии издает громкий щелчок, сигнализируя собаке о правильном действии). «Когда собака обнюхивает правильную консоль, мы нажимаем на кликер и награждаем ее».

Сууркюла сказала, что нужно 1,5-2 года, чтобы вырастить зрелую полицейскую собаку, которая подчиняется проводнику. «Если собака подчиняется и отдает по приказу предметы, не испытывает стресса, понимает систему вознаграждений и ее уже научили искать игрушечные элементы в консолях, потребуется около недели или двух, чтобы четко научить новому запаху», - сказал он.

Рене Радала объяснил, что самая большая проблема с опознаванием коронавирусного больного собакой заключается в том, что сначала нужно узнать, что такое чистый запах болезни Covid без каких-либо сопутствующих запахов. Он описал случай, связанный со смешанными запахами: «Когда-то мы использовали для обучения собак только перенесенный на марлю запах наркотиков или оружия, но потом случалось так, что собака просто находила марлю или обработанный металл».