В аэропорту коронапозитивного валят на землю и заковывают в наручники

Такую картину можно увидеть, когда четвероногого друга, обученного для поиска наркотиков или оружия, также учат распознавать пациента с коронавирусом, рассказал Postimees главный специалист центра дрессировки служебных собак Академии внутренней обороны подполковник полиции Рене Радала.
Несколько недель назад в новостях можно было прочитать об использовании в аэропорту Вантаа в Финляндии собак, которые, якобы, идентифицируют пациентов с Covid со 100-процентной точностью. Чтобы собака могла принюхаться, нужно было вытереть тканью пот с шеи, лица и затылка испытуемого. Если собака не реагировала на запах пота человека, ему выдавалась справка о том, что он здоров.
«Собака уже умеет распознавать запахи, требуется несколько недель, чтобы научить ее распознавать новый запах», - объяснил Радала, но добавил, что, образно говоря, эта собака похоронена здесь, поэтому у пациента с коронарной болезнью действительно может возникнуть ошибка в аэропорту.
Но как собак учат распознавать запахи? Коллега Радала из Академии внутренней обороны, капитан полиции Андрес Сууркюла, объяснил это так: «Собаку учат работать с человеком через игру: чтобы получить игру, животное должно что-то сделать. Собак, ищущих запахи, сначала учат легко находить игрушки».
А как доходят до запахов? "Это долгий путь: сначала мы прячем игрушки, а собака их ищет. Затем мы разрезаем игрушку на кусочки, удаляем запах человека - например, вывариваем - и снова даем собаке искать спрятанную вещь. Прячем вещи в соответствующие контейнеры - мы называем их консолями. В дополнение к этой правильной вещи мы также помещаем в эти консоли вещи, которые мы не хотим, чтобы собака обнаруживала: человеческий запах, пищу, резиновые перчатки и тому подобное", - объяснил Сууркюла. Он добавил, что для такого обучения используют кликеры (пластиковые ящики с кнопкой, которая при нажатии издает громкий щелчок, сигнализируя собаке о правильном действии). «Когда собака обнюхивает правильную консоль, мы нажимаем на кликер и награждаем ее».
Сууркюла сказала, что нужно 1,5-2 года, чтобы вырастить зрелую полицейскую собаку, которая подчиняется проводнику. «Если собака подчиняется и отдает по приказу предметы, не испытывает стресса, понимает систему вознаграждений и ее уже научили искать игрушечные элементы в консолях, потребуется около недели или двух, чтобы четко научить новому запаху», - сказал он.
Рене Радала объяснил, что самая большая проблема с опознаванием коронавирусного больного собакой заключается в том, что сначала нужно узнать, что такое чистый запах болезни Covid без каких-либо сопутствующих запахов. Он описал случай, связанный со смешанными запахами: «Когда-то мы использовали для обучения собак только перенесенный на марлю запах наркотиков или оружия, но потом случалось так, что собака просто находила марлю или обработанный металл».
Радала сказал, что при обучении собаки запахам необходимо знать несколько важных вещей: "Если собака вместо одного запаха, который нужно распознать, выучила смесь, то она может среагировать и на один компонент этой смеси. Даже хороший кинолог не видит собаку так глубоко, чтобы догадаться, что ее в этом букете привлекло". Вот почему важно знать запах Covid, а не комбинацию запахов.
Но это не причина, по которой инфицированному человеку вместо того, чтобы отвезти в больницу, могут выкручивать руки и надевать наручники. «Если собаку приучили к какому-то запаху, она запомнит его надолго. Может случиться так, что если собаку, обученную обнаруживать наркотики и оружие, за неделю-две натаскать на запах коронавирусной инфекции, ее реакция на Covid будет такой же, как на торговца наркотиками, она будет действовать в соответствии с известными ей правилами», - сказал Рене Радала.
Он отметил, что переобучение таким образом, чтобы забыть старые запахи, может занять месяцы, и еще раз подчеркнул необходимость узнать истинный запах коронавирусной болезни: "Я знаю, что в лабораторных условиях собак тренировали опознавать людей с малярией, и эффективность составляла 80% - к сожалению, в Африке и в реальных условиях они эффективны только на одну пятую или менее".
Хотя оба кинолога заявили, что одна собака может тестировать сотню, а может и чуть больше людей в день, Радала считает то, что было сделано в аэропорту Вантаа, скорее, научным экспериментом.
Он был убежден, что такие новости привлекут внимание и, возможно, побудят тех, кто платит за такую деятельность, быть более щедрыми. Призвав эстонских ученых искать правильный запах коронавируса, Радала отметил, что коронасобаки могут найти более широкое применение, нежели только в аэропортах:
«Было бы очень полезно, если бы коронасобакими с кинологом ходили по общественным местам и помогать находить зараженных там - в магазинах, кинотеатрах, церквях».