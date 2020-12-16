Видео ⟩ Банк Эстонии: в следующем году безработица может вырасти до 10 процентов

По прогнозу центробанка, экономика Эстонии начнет восстановление от кризиса во втором квартале 2021 года и уже во второй половине следующего года вернется на докризисный уровень.

В то же время, по оценке центробанка, перспективы эстонской экономики являются ненадежными, поскольку, несмотря на обнадеживающие новости о вакцинах, практически невозможно предсказать ход пандемии и развитие экономики может сильно отличаться от прогнозов. Кроме того, во внешнем спросе царит серьезная неопределенность.

Согласно основному сценарию, экономический рост Эстонии составит в следующем году 2,9 процента, но, согласно негативному сценарию, возможен 1,8-процентный спад.

Быстрое восстановление экономики в третьем квартале этого года подтвердило оценку центробанка, согласно которой экономика Эстонии способна быстро восстанавливаться после снятия ограничений. Если пандемия отступит перед предстоящей вскоре вакцинацией, коронакризис не причинит экономике долгосрочного ущерба и экономика вернется на прогнозировавшийся до кризиса уровень в 2022 году.

Тем не менее, уровень безработицы, по прогнозам Банка Эстонии, несколько вырастет из-за второй волны вируса, достигнув пика чуть более 10% в начале 2021 года, а к 2023 году упадет почти до 7%.

По оценке центробанка, правительство может способствовать выходу из кризиса временными мерами помощи людям и предприятиям, тщательно выбрав адресатов дотаций. В зависимости от распространения коронавируса и введенных для предприятий ограничений может потребоваться расширения введенных еще весной мер помощи.

Поскольку для борьбы с пандемией используются прежде всего различные препятствующие экономической деятельности ограничения, то, по мнению Банка Эстонии, стоило бы оказать поддержку сферам, деятельность которых ограничивается самым непосредственным образом.