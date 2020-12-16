Видео ⟩ Банк Эстонии: в следующем году безработица может вырасти до 10 процентов

Согласно свежему экономическому прогнозу Банка Эстонии, в этом году экономический спад Эстонии составит 2,5 процента, что намного мягче спада, которого опасались весной, а также является одним из самых низких показателей в Европе.
По прогнозу центробанка, экономика Эстонии начнет восстановление от кризиса во втором квартале 2021 года и уже во второй половине следующего года вернется на докризисный уровень.
В то же время, по оценке центробанка, перспективы эстонской экономики являются ненадежными, поскольку, несмотря на обнадеживающие новости о вакцинах, практически невозможно предсказать ход пандемии и развитие экономики может сильно отличаться от прогнозов. Кроме того, во внешнем спросе царит серьезная неопределенность.
Согласно основному сценарию, экономический рост Эстонии составит в следующем году 2,9 процента, но, согласно негативному сценарию, возможен 1,8-процентный спад.
Быстрое восстановление экономики в третьем квартале этого года подтвердило оценку центробанка, согласно которой экономика Эстонии способна быстро восстанавливаться после снятия ограничений. Если пандемия отступит перед предстоящей вскоре вакцинацией, коронакризис не причинит экономике долгосрочного ущерба и экономика вернется на прогнозировавшийся до кризиса уровень в 2022 году.
Тем не менее, уровень безработицы, по прогнозам Банка Эстонии, несколько вырастет из-за второй волны вируса, достигнув пика чуть более 10% в начале 2021 года, а к 2023 году упадет почти до 7%.
По оценке центробанка, правительство может способствовать выходу из кризиса временными мерами помощи людям и предприятиям, тщательно выбрав адресатов дотаций. В зависимости от распространения коронавируса и введенных для предприятий ограничений может потребоваться расширения введенных еще весной мер помощи.
Поскольку для борьбы с пандемией используются прежде всего различные препятствующие экономической деятельности ограничения, то, по мнению Банка Эстонии, стоило бы оказать поддержку сферам, деятельность которых ограничивается самым непосредственным образом.
Согласно основному прогнозу, бюджет будет дефицитным, даже если к 2022 году экономика полностью восстановится до прогнозировавшегося до кризиса уровня.