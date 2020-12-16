Пресс-конференция ⟩ Где можно будет протестироваться в праздники?

Анне-Мари Хярма познакомила со статистикой, согласно которой вирус распространяется масштабно. Основные источники - работа, круг семьи, дома попечения. Имеются и завезенные случаи заражения. На сегодняшний день есть данные о примерно 100 заболевших медицинских работниках, но справиться с ситуацией, например, в Ида-Вирумаа помогают добровольцы.

Она напомнила, что в праздники семейные врачи, которые сегодня выдают больше всего направлений на тестирование, работать не будут. Обратиться за помощью можно на телефон семейных врачей 1220 или в скорую помощь - 112.

Танель Кийк поблагодарил жителей Эстонии за ответственность. Заверил, что ситуация стабилизируется, мы ждем вакцину. Сначала ее на всех не хватит, поэтому и в начале года нужно будет соблюдать все правила. Но проявил оптимизм, заверив, что сегодняшние ограничения не останутся с нами навсегда, если все пойдет на спад, то весной их начнут постепенно снимать.