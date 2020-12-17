Закат глобализации или рестарт? Будут ли новые трампы?

Во время кризиса 2008-2012 года заговорили о сворачивании глобализации и начале эпохи регионализации с меньшим вниманием к обязательствам перед большими союзами. Эти настроения усилились в момент избрания Трампа и осознания неизбежности Брекзита. Но неминуемое избрание Байдена заметно оживило сторонников глобализации.
Идеологи глобализации представляют ее триумфальным финалом начавшихся в XVI-XVII веках процессов: великие географические открытия, буржуазные революции, падение роли церкви, промышленная революция. Согласно их версии, в расширяющемся мире поддерживаемый либеральным государством свободный и предприимчивый человек неминуемо станет хозяином планеты. Описанная конструкция не оставляла шанса на успех иным, более сложным формам личной мотивации и государственности.
Глобалисты конца ХХ века решили, что такая модель становится универсальной, а иные варианты процветания и стабильного развития - нелиберальные - обречены. Новая идеология предусматривала, что национальный и религиозный аспект уступит место новой универсальной морали с широким пониманием семьи и пола, без привязанностей к традициям и малой родине. Подробно об этом можно прочитать у Энтони Гидденса в книге «Ускользающий мир» (1999), а более свежий взгляд на причины неустойчивости либеральных идей в современном мире представлен в книге Юваля Харрари «21 урок для XXI века» (2018).
Одновременный крах советского социализма и технологическая революция в девяностых породили на Западе головокружение от успехов. Казалось, что, не имея глобального конкурента, можно больше не заниматься такой рутиной, как производство, необходимо думать лишь о глобальной экономике, мировых финансовых рынках и распространении демократии.
Проблемы глобализации и регионализация
Но в 2000-х наиболее бурно развивались экономики стран, в которых либеральные ценности не являлись приоритетом. Сказались негативные последствия переноса производств из развитых стран в развивающиеся. Азиатские тигры и Китай не жалели денег на образование и занялись новыми технологиями. Запад постепенно перестал быть единственным источником инноваций. Новое понимание семьи во многом породило демографические проблемы, которые долгое время решались посредством иммиграции, что в свою очередь создало почву для терроризма.
Есть и чистая арифметика, не очень благоприятная для глобалистов: вне «золотого миллиарда» идеи глобализма имеют слабые позиции.
Глобализация постепенно перестала быть единственным фактором развития, а мировой кризис 2008-2012 годов акцентировал внимание на накапливающихся проблемах. Непропорциональное развитие финансового сектора породило ранее невиданную проблему предбанкротного состояния целых государств. Мировые финансовые институты вместо спасителей стали тормозом развития некоторых стран. Для многих стало ясно, что открытость экономики перестает быть гарантом благополучия, а излишняя интеграция в глобальные союзы типа ЕС превращает страны в заложников чужих ошибок, лишает возможности маневра при принятии решений, а иногда просто заставляет платить по чужим долгам.
Первой взбунтовалась Исландия. Страна с населением меньше таллиннского имела банковскую задолженность в семь ВВП, и в итоге дело дошло до политического кризиса с принятием новой Конституции. Недавняя империя Великобритания пустилась в свободное от ЕС плавание. Совсем не случайно главными «бунтовщиками» в ЕС стали Польша и Венгрия, которые были когда-то региональными лидерами и не забыли о своем прежнем величии. Избрание президентом Трампа с его курсом на решение внутренних проблем придало описанным процессам новую динамику. Экономика США больше не доминирует в мире, а при определенных методиках подсчета начинает отставать от Китая.
Квинтэссенцией описанных процессов стало очевидное для многих снижение роли стран большой семерки (G7). С гораздо большим вниманием сейчас следят за происходящим в G20, в котором состоят все стремительно развивающиеся страны.
Экономика, политика, ценности
США и Западная Европа долгое время были положительным примером глобализации и посредством экономики и военной силы могли заставить уважать свои ценности. Иногда неуважение становилось поводом конфликтов США и их союзников с отдельными странами. Все работало без сбоев, пока экономика и военно-политическая мощь Запада шли рядом. События вокруг Сирии, в Африке и Южной Америке показывают, что США уже не всегда имеют право решающего голоса. Новые же лидеры меньше стремятся к мировому господству и не считают нужным содержать базы по всему миру, неся непомерные военные расходы.
Легкомысленно отмахнувшись от этих реалий, регионального и национально-религиозного аспекта сторонники глобализации продолжают навязывать свои ценности. Есть и чистая арифметика, не очень благоприятная для глобалистов. Вне «золотого миллиарда» идеи глобализма имеют слабые позиции. Новый лидер – Китай, а также догоняющая его Индия, в сумме составляющие уже половину населения Земли, не поддерживают либеральные ценности. Да и внутри «золотого миллиарда» усилились позиции консерваторов, как в Европарламенте, так и в США, где силы традиционалистов и либералов почти равны.
Будут ли новые трампы?
Глобалисты продолжают изображать традиционалистов малообразованной, серой массой, требуя от многих стран на законодательном уровне закрепить широкое толкование семьи, наказывая экономически за непослушание при создании местных законов. Приход Байдена для многих выглядит как рестарт либерализма. Но он приходит к власти без прорывных идей, на волне «я не Трамп». Вряд ли он решится свернуть политику увеличения занятости с помощью протекционизма, что гарантирует отсутствие существенных изменений в отношениях с Китаем и Европой. Маловероятны и изменения в политике на Ближнем Востоке: еврейское лобби и ВПК не позволят. Байдену придется выполнять социальные предвыборные обещания и заниматься проблемами эпидемии, что сделает финансовые проблемы критическими.
И все это придется делать в слабеющей Америке при беспрецедентных атаках оппонентов, в разобщенном обществе, где внутренние проблемы на данный момент зашкаливают. Создавшееся в последние месяцы впечатление, будто глобализация после рестарта возвращается, мне представляется иллюзорным, да и Covid-19 играет на поле сторонников регионализации.
Немного глобального позитива
Позитивные моменты мирового развития последних лет: бурно развивающиеся, но далекие от европейской традиции страны хотят перенять наш образ жизни, испытывают симпатию к парадигме важности образования и инновационных методов. Новые средства коммуникации никто не свернет, и глобальный обмен информацией невозможно остановить, он будет только нарастать.
Если же к этому еще добавится более объективное отношение либеральных СМИ к происходящему вокруг и отказ от определенного экстремизма в отстаивании безальтернативности глобализации у теряющих влияние западных элит, то неминуемо понизится градус конфронтации внутри ведущих стран, между союзами и отдельными странами. В итоге представляется возможным создание менее конфликтного и по-прежнему глобального мира будущего.