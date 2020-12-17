Закат глобализации или рестарт? Будут ли новые трампы?

Квинтэссенцией описанных процессов стало очевидное для многих снижение роли стран большой семерки (G7). С гораздо большим вниманием сейчас следят за происходящим в G20, в котором состоят все стремительно развивающиеся страны.

Экономика, политика, ценности

США и Западная Европа долгое время были положительным примером глобализации и посредством экономики и военной силы могли заставить уважать свои ценности. Иногда неуважение становилось поводом конфликтов США и их союзников с отдельными странами. Все работало без сбоев, пока экономика и военно-политическая мощь Запада шли рядом. События вокруг Сирии, в Африке и Южной Америке показывают, что США уже не всегда имеют право решающего голоса. Новые же лидеры меньше стремятся к мировому господству и не считают нужным содержать базы по всему миру, неся непомерные военные расходы.

Легкомысленно отмахнувшись от этих реалий, регионального и национально-религиозного аспекта сторонники глобализации продолжают навязывать свои ценности. Есть и чистая арифметика, не очень благоприятная для глобалистов. Вне «золотого миллиарда» идеи глобализма имеют слабые позиции. Новый лидер – Китай, а также догоняющая его Индия, в сумме составляющие уже половину населения Земли, не поддерживают либеральные ценности. Да и внутри «золотого миллиарда» усилились позиции консерваторов, как в Европарламенте, так и в США, где силы традиционалистов и либералов почти равны.

Будут ли новые трампы?

Глобалисты продолжают изображать традиционалистов малообразованной, серой массой, требуя от многих стран на законодательном уровне закрепить широкое толкование семьи, наказывая экономически за непослушание при создании местных законов. Приход Байдена для многих выглядит как рестарт либерализма. Но он приходит к власти без прорывных идей, на волне «я не Трамп». Вряд ли он решится свернуть политику увеличения занятости с помощью протекционизма, что гарантирует отсутствие существенных изменений в отношениях с Китаем и Европой. Маловероятны и изменения в политике на Ближнем Востоке: еврейское лобби и ВПК не позволят. Байдену придется выполнять социальные предвыборные обещания и заниматься проблемами эпидемии, что сделает финансовые проблемы критическими.

И все это придется делать в слабеющей Америке при беспрецедентных атаках оппонентов, в разобщенном обществе, где внутренние проблемы на данный момент зашкаливают. Создавшееся в последние месяцы впечатление, будто глобализация после рестарта возвращается, мне представляется иллюзорным, да и Covid-19 играет на поле сторонников регионализации.

Немного глобального позитива

Позитивные моменты мирового развития последних лет: бурно развивающиеся, но далекие от европейской традиции страны хотят перенять наш образ жизни, испытывают симпатию к парадигме важности образования и инновационных методов. Новые средства коммуникации никто не свернет, и глобальный обмен информацией невозможно остановить, он будет только нарастать.

Если же к этому еще добавится более объективное отношение либеральных СМИ к происходящему вокруг и отказ от определенного экстремизма в отстаивании безальтернативности глобализации у теряющих влияние западных элит, то неминуемо понизится градус конфронтации внутри ведущих стран, между союзами и отдельными странами. В итоге представляется возможным создание менее конфликтного и по-прежнему глобального мира будущего.