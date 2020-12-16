В странах ЕС вакцинация от коронавируса начнется одновременно

В ЕС растет напряжение в связи с началом вакцинации против коронавируса в США и Великобритании.

«Чтобы остановить пандемию, нам нужно вакцинировать до 70% населения. Это невообразимое, огромное испытание. «Итак, давайте начнем вакцинацию вместе как можно скорее, в 27-и странах в один день», - заявила фон дер Ляйен.

Европейское агентство лекарственных средств может одобрить вакцину Pfizer/BioNTech раньше запланированного, уже 21 декабря.