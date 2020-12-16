В странах ЕС вакцинация от коронавируса начнется в один день

Вакцинация в странах-членах ЕС начнется в один день в знак единства, сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
В ЕС растет напряжение в связи с началом вакцинации против коронавируса в США и Великобритании.
«Чтобы остановить пандемию, нам нужно вакцинировать до 70% населения. Это невообразимое, огромное испытание. «Итак, давайте начнем вакцинацию вместе как можно скорее, в 27-и странах в один день», - заявила фон дер Ляйен.
Европейское агентство лекарственных средств может одобрить вакцину Pfizer/BioNTech раньше запланированного, уже 21 декабря.
Если в этот день агентство не сможет дать окончательную оценку, то его комитет вернется к рассмотрению ходатайства производителя о разрешении на продажу вакцины 29 декабря.