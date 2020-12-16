Ср, 16.12.2020
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Трийн Терамяэ
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В странах ЕС вакцинация от коронавируса начнется в один день

Вакцина. Фото иллюстративное.

ФОТО: The Canadian Press/PA Images/Scanpix

Вакцинация в странах-членах ЕС начнется в один день в знак единства, сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В ЕС растет напряжение в связи с началом вакцинации против коронавируса в США и Великобритании.

«Чтобы остановить пандемию, нам нужно вакцинировать до 70% населения. Это невообразимое, огромное испытание. «Итак, давайте начнем вакцинацию вместе как можно скорее, в 27-и странах в один день», - заявила фон дер Ляйен.

Европейское агентство лекарственных средств может одобрить вакцину Pfizer/BioNTech раньше запланированного, уже 21 декабря.

Если в этот день агентство не сможет дать окончательную оценку, то его комитет вернется к рассмотрению ходатайства производителя о разрешении на продажу вакцины 29 декабря.

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