Фото ⟩ Крупнейшая сделка за последние три года: в Риге продан пентхаус за 1,9 млн евро

«Сделки такого масштаба случаются нечасто - особенно в сегодняшних условиях, поэтому мы считаем, что эта сделка является долгожданным подтверждением того, что рынок способен противостоять потрясениям, вызванным вирусом», - заявил председатель правления бюро недвижимости Latio Эдгар Шинс.

ФОТО: Latio

Проданный объект за 1,9 миллиона евро - это двухуровневый пентхаус, расположенный в самом сердце тихого центра Риги, на улице Стрелниеку, 7.

ФОТО: Latio

В настоящее время общедоступная база данных по недвижимости Latio содержит более 50 объектов стоимостью более одного миллиона евро. Лидирует по количеству предложений Юрмала, второе место стабильно занимает центр Риги, за ним - Старый город.

Данные CenuBanka.lv показывают, что в 2020 году в Риге и Юрмале официально зарегистрировано лишь четыре сделки купли-продажи квартир на сумму более миллиона, такая же ситуация была в 2019 и 2018 годах. Соответственно, в прошлом году самая большая сумма сделки составила 1,3 миллиона долларов за квартиру в Юрмале, а годом ранее - 1,5 миллиона за квартиру на Кливерсале с видом на Даугаву.

ФОТО: Latio

В свою очередь, если говорить об общей ситуации на рынке квартир в Риге, то существенных изменений на данный момент не наблюдается. Имеющиеся данные за сентябрь и октябрь показывают, что рынок восстанавливается после весеннего кризиса и количество сделок по сравнению с теми же месяцами 2019 года выросло на 12% и 6%.