Более 137 000 британцев прошли вакцинацию от COVID-19

"Действительно хорошее начало вакцинационной программы. Прошло семь дней, и мы имеем - 108 000 получивших вакцину в Англии, 7897 - в Уэльсе, 4000 - в Северной Ирландии, 18 000 - в Шотландии. Всего - 137 897", - написал Захави в Twitter.

"Это число будет увеличиваться, поскольку мы активировали сотни сетей по оказанию помощи", - добавил он.

В Великобритании массовая вакцинация от коронавируса стартовала на прошлой неделе. Британские власти используют вакцину, разработанную американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech, чья эффективность по итогам финальных клинических испытаний составила 95%. Первую дозу этой вакцины получила 90-летняя Маргарет Кинан 8 декабря.

Таким образом, Великобритания стала первой из западных стран, начавшей массовую вакцинацию населения от коронавируса.