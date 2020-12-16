Более 137 000 британцев прошли вакцинацию от COVID-19

Врачи за первую неделю вакцинационной кампании от коронавируса COVID-19 в Великобритании привили от него уже 137 000 человек, заявил в среду британский министр по контролю программы вакцинации от COVID-19 Надхим Захави.
"Действительно хорошее начало вакцинационной программы. Прошло семь дней, и мы имеем - 108 000 получивших вакцину в Англии, 7897 - в Уэльсе, 4000 - в Северной Ирландии, 18 000 - в Шотландии. Всего - 137 897", - написал Захави в Twitter.
"Это число будет увеличиваться, поскольку мы активировали сотни сетей по оказанию помощи", - добавил он.
В Великобритании массовая вакцинация от коронавируса стартовала на прошлой неделе. Британские власти используют вакцину, разработанную американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech, чья эффективность по итогам финальных клинических испытаний составила 95%. Первую дозу этой вакцины получила 90-летняя Маргарет Кинан 8 декабря.
Таким образом, Великобритания стала первой из западных стран, начавшей массовую вакцинацию населения от коронавируса.
За время пандемии в Соединенном Королевстве коронавирус выявили свыше чем у 1,8 млн человек, более 64,9 тыс. инфицированных скончались.