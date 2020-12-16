Резкий рост цен на электричество всегда происходит в Эстонии неожиданно

Эстония является частью единого скандинавского оптового рынка электроэнергии Nord Pool, поэтому оптовая и розничная цена на продаваемую здесь электроэнергию зависит от деятельности крупнейших производителей гидро-, ветровой и ядерной энергии в регионе Балтийского моря, а также от эстонских сланцевых электростанций. Все производители продают свою электроэнергию на оптовый рынок, где розничные продавцы электроэнергии покупают энергию, предлагаемую потребителям.

Производители делают предложения на биржу электроэнергии на основе своих производственных затрат, поэтому электростанции свои цены берут не с потолка - каждый день известно, сколько каждая производственная единица может вывести на рынок своей электроэнергии на следующий день. С этой целью они каждый день информируют Nord Pool, сколько электроэнергии они могут производить каждый час и по какой цене. На основе спроса продавцов электроэнергии и предложения производителей электроэнергии Nord Pool рассчитывает биржевую рыночную цену на последующий день за каждый час.

Например, в последние несколько лет продавать сланцевую электроэнергию становится все труднее из-за постоянно ужесточающейся экологической политики и высокой квоты на выбросы CO2, поскольку экологические сборы настолько увеличивают затраты Eesti Energia, что становится трудно конкурировать с гидро- и ветроэнергергией, которая поступает в Эстонию по подводным кабелям из Скандинавии.

Окончательная цена, которую платит потребитель, включает в себя, помимо биржевой цены, другие расходы: например, маржу продавца электроэнергии, плату за возобновляемую энергию и сетевую плату за «доставку» электроэнергии. В краткосрочной перспективе волатильные биржевые цены в первую очередь влияют на тех потребителей, чей пакет электроэнергии имеет фиксированную биржевую цену, то есть у каждого часа своя цена.

Непредсказуемость затрудняет планирование

Исключительно высокая почасовая цена в этом году бывала и раньше: например, 10 июня с 8.00 до 16.00 биржевая цена в ценовой зоне Эстонии колебалась от 200 до 255 евро. Эта цена была вызвана, с одной стороны, поломкой соединения NordBalt между Литвой и Швецией и плановым ремонтом подводного кабеля Estlink 1 между Эстонией и Финляндией, из-за чего пропускная способность соединения снизилась до двух третей.

Также в июне необычно высокая цена была вызвана выходом из строя крупного производственного объекта, так как в Латвии произошло короткое замыкание высоковольтного кабеля, вероятно, в результате грозы, в результате чего остановилась газовая электростанция.

По словам Марко Алликсона, члена правления энергетической торговой компании Baltic Energy Partners, помимо неожиданных сбоев, колебания цен вызваны большой долей возобновляемых источников энергии на скандинавской бирже, что снижает возможности управляемых производственных мощностей, включая угольные и газовые заводы, планирования своей деятельности.

"Что зачастую быстро приходит и уходит, так это ветер. Может быстро пропасть и появиться снова. Это вызывает неожиданность и снижает способность электростанций планировать свою деятельность", - сказал он.