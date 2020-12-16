Резкий рост цен на электричество всегда происходит в Эстонии неожиданно

Резкий рост биржевых цен на электроэнергию обычно вызван неожиданными остановками и выходом из строя крупных производственных единиц или соединений в странах Северной Европы и Балтии. Если в таких случаях производство возобновляемой энергии оказывается ниже обычного, рост цен будет еще более резким, пишет Postimees.
Эстония является частью единого скандинавского оптового рынка электроэнергии Nord Pool, поэтому оптовая и розничная цена на продаваемую здесь электроэнергию зависит от деятельности крупнейших производителей гидро-, ветровой и ядерной энергии в регионе Балтийского моря, а также от эстонских сланцевых электростанций. Все производители продают свою электроэнергию на оптовый рынок, где розничные продавцы электроэнергии покупают энергию, предлагаемую потребителям.
Производители делают предложения на биржу электроэнергии на основе своих производственных затрат, поэтому электростанции свои цены берут не с потолка - каждый день известно, сколько каждая производственная единица может вывести на рынок своей электроэнергии на следующий день. С этой целью они каждый день информируют Nord Pool, сколько электроэнергии они могут производить каждый час и по какой цене. На основе спроса продавцов электроэнергии и предложения производителей электроэнергии Nord Pool рассчитывает биржевую рыночную цену на последующий день за каждый час.
Например, в последние несколько лет продавать сланцевую электроэнергию становится все труднее из-за постоянно ужесточающейся экологической политики и высокой квоты на выбросы CO2, поскольку экологические сборы настолько увеличивают затраты Eesti Energia, что становится трудно конкурировать с гидро- и ветроэнергергией, которая поступает в Эстонию по подводным кабелям из Скандинавии.
Окончательная цена, которую платит потребитель, включает в себя, помимо биржевой цены, другие расходы: например, маржу продавца электроэнергии, плату за возобновляемую энергию и сетевую плату за «доставку» электроэнергии. В краткосрочной перспективе волатильные биржевые цены в первую очередь влияют на тех потребителей, чей пакет электроэнергии имеет фиксированную биржевую цену, то есть у каждого часа своя цена.
Непредсказуемость затрудняет планирование
Исключительно высокая почасовая цена в этом году бывала и раньше: например, 10 июня с 8.00 до 16.00 биржевая цена в ценовой зоне Эстонии колебалась от 200 до 255 евро. Эта цена была вызвана, с одной стороны, поломкой соединения NordBalt между Литвой и Швецией и плановым ремонтом подводного кабеля Estlink 1 между Эстонией и Финляндией, из-за чего пропускная способность соединения снизилась до двух третей.
Также в июне необычно высокая цена была вызвана выходом из строя крупного производственного объекта, так как в Латвии произошло короткое замыкание высоковольтного кабеля, вероятно, в результате грозы, в результате чего остановилась газовая электростанция.
По словам Марко Алликсона, члена правления энергетической торговой компании Baltic Energy Partners, помимо неожиданных сбоев, колебания цен вызваны большой долей возобновляемых источников энергии на скандинавской бирже, что снижает возможности управляемых производственных мощностей, включая угольные и газовые заводы, планирования своей деятельности.
"Что зачастую быстро приходит и уходит, так это ветер. Может быстро пропасть и появиться снова. Это вызывает неожиданность и снижает способность электростанций планировать свою деятельность", - сказал он.
Поскольку в прошлую пятницу потребление электроэнергии во всем регионе было высоким из-за холодной погоды, а возобновляемой энергии на рынке было мало, Eesti Energia ввела в строй дополнительные 340 мегаватт Нарвских электростанций, чтобы компенсировать дефицит электроэнергии после аварии на финской АЭС Олкилуото.
Бутолчные горлышки не пропускают
По словам Алликсона, в таких случаях быстрее всего можно нагружать газовые электростанции. «Нарвские станции и угольные станции все же медленнее. А атомные электростанции тем более», - сказал он.
Вчера и сегодня дневная цена упала до 51,67 и 55,49 евро соответственно. Согласно информации, отправленной на биржу Nord Pool, к моменту поломки на атомной электростанции финские электростанции, работающие на ископаемом топливе, также начали собственное производство.
Хотя Норвегия и север Швеции имеют рекордные уровни гидрорезервов и низкие цены, дешевая электроэнергия оттуда не попадает в южную Швецией. «Проблема с системой - бутылочные горлышки соединений. Они могли быть шире, тогда мы получали бы некоторую часть от этого рекордного количества воды, но я до сих пор не могу этого добиться », - сказал Марко Алликсон. Вот почему за последние 12 месяцев средняя цена на электроэнергию в Эстонии также была на 5,5 евро выше за мегаватт-час, чем в Финляндии.
По его словам, не стоит беспокоиться о том, что в отдельные дни или часы биржевые цены очень высоки, потому что в этом году в Эстонии впервые пару раз наблюдалась отрицательная цена.
Нет причин для паники и у владельцев биржевого пакета, поскольку у них есть возможность влиять на счет за электроэнергию сознательным потреблением, то есть откладывать более высокое потребление, когда рыночная цена повышается.
Он отмечает, что иногда более высокие рыночные цены даже необходимы: тогда на рынок могут попасть и электростанции, работающие на ископаемом топливе, которые более вредны для окружающей среды и должны платить очень высокую цену за CO2. Ветряные мельницы и солнечные парки производят только тогда, когда позволяют погодные условия.